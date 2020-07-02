新冠肺炎｜教育部：做好高考防疫　取消企圖冒名頂替者入學資格

受新冠肺炎疫情影響，今年內地高考延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。今年高考報名人數達1071萬人，比去年增加40萬。 教育部7月2日（周四）發布消息稱，要以最高標準、最嚴舉措，嚴格做好高考防疫、考試安全、考生服務、招生錄取等各項工作。 近日山東揭發多人冒名頂替上大學的事件引起社會的關注，教育部稱會取消企圖冒名頂替者的入學資格。

今年高考報名人數達1071萬人，比去年增加40萬。（新華社）

教育部指，各地已提前14天對考生和考務人員進行日常體溫測量和身體健康狀況監測。各考點均按要求配備充足的防疫物資，設置了隔離考場、隔離設施。原則上每10個普通考場設1個備用隔離考場（每考點不得少於3個）。考試當日，將對所有進入考點人員進行體溫測量，攝氏37.3度以下方可進入考點。

教育部又指，要有序做好考後防疫工作。各考點將有序組織考生離場，做到錯時錯峰、保持間距、避免擁擠。每天考試結束後，各考點將對考場做一次預防性消毒。對評卷點或評卷區域嚴格實行封閉管理，並實行評卷教師健康狀況每日報告制度。

教育部稱，要嚴厲打擊考試舞弊。從5月份開始，各地有關部門陸續開展了「打擊銷售作弊器材」、「淨化涉考網絡環境」、「淨化考點周邊環境」、「打擊替考作弊」、「清理整頓涉考培訓機構和助考中介」等5個專項行動，摧毀一批「助考」犯罪集團。相關整治行動將一直持續到高考結束。

今年，各地將進一步加強考點入場管理，積極採取多種檢測手段，防止高科技作弊工具進入考場；採取多證核對、人機比對等措施嚴防替考。同時，嚴格遴選考務工作人員，嚴格執行考務規定，及時發現和處置考場舞弊行為。

山東濟寧一名女子稱自己連續兩年高考被冒名頂替（點圖放大）：

教育部又稱，會加大對違規招生的監督檢查力度，堅持零容忍。認真開展新生入學複查，對弄虛作假、考試舞弊，騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，堅決取消其入學資格並嚴肅處理；報到入學的取消其學籍，不予新生學籍電子註冊；同時配合公安、紀檢監察等部門一查到底，依法依紀追究有關人員的責任。