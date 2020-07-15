英國禁用華為5G設備　環時：中國需要對英國做出必要報復

英國文化大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）稍早宣佈，英國政府已經決定停止在5G網絡建設中繼續使用華為設備。 對此，官媒《環球時報》發表社評表示，中國對此當然不能無動於衷，需要對英國做出必要的報復。

據《環球時報》7月15日社評指，「中國需要對英國做出必要的報復，否則我們豈不太好欺負了？這樣的報復應該是公開的，讓英國感到痛的。但同時它未必要搞成一場中英對抗的海嘯。」

社評稱，英國不是美國，也非澳洲，非加拿大，它其實是「五眼聯盟」中相對的「薄弱環節」，從長遠看，隨着香港問題的淡化，英國沒理由與中國過不去。

同時，社評也強調，中國的電信技術要加快發展，那些卡脖子的位置要盡全力突破，這是根。會有很多國家和很多公司在美國的壓力下搖擺，在中美兩大國之間反覆猶豫，中國影響它們的最有效方式將是增加我們的實力和吸引力，而不是別的。

據悉，英國文化大臣道登（Oliver Dowden）7月14日宣布，即英國移動運營商將在2020年底之後不得再購買新的華為5G設備並且必須在2027年前從它們的網絡中移除所有的華為5G設備。

他強調，排除華為5G設備是因為「英國面臨巨大的安全風險」並且此舉在某種程度上受到了美國對華為進行制裁的影響。