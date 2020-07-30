蓬佩奧演講呼籲改變中共　人民日報批螳臂當車不自量力

美國不僅以一己之力試圖遏制中國，同時欲再度聯合「自由世界」對抗中國，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正在為此奔走。對此，官媒《人民日報》7月30日刊文批評美國政客是擾亂視聽、蠱惑人心，強調阻撓中國是螳臂當車、不自量力。

蓬佩奧在7月23日的對華政策演講中，呼籲世界各國和中國人民「改變中國共產黨的行為」，其演講被外界視為開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。他還說如今中國對內愈加專制，對外越發好鬥、敵對，強調北京是「馬克思列寧主義政權」，信奉極權主義的意識形態。

蓬佩奧被指試圖再舉旗「自由世界」大旗，聯合盟友對抗中國，就像當年對付蘇聯那樣。（AP）

除蓬佩奧外，近來美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert Brien）、司法部長巴爾（William Barr）、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）在意識形態、經濟、間諜等問題上頻繁向中國發難。

對此，人民日報國際評論部發表署名「鐘聲」的文章，稱上述四人是「造謠團夥」，走到哪都是一片「烏煙瘴氣」，試圖達到「擾亂視聽、蠱惑人心」的目的。

文章指出，無論蓬佩奧等如何宣揚聯合「自由世界」對抗中國，其「改變中國」的目標是：「全面否定中美關係的歷史，對中國進行全方位打壓，挑釁中國的核心利益，攻擊中國人民選擇的社會制度，污衊與中國人民血肉相連的執政黨。」

《人民日報》文章還稱蓬佩奧「正在砸掉他的飯碗」，「抹黑中國的做法原始而無效」，其所領導的美國外交「醜陋、虛偽、殘忍、恃強凌弱，是一種在自私自利的胡言亂語中進行的可悲交易」。

文章指責蓬佩奧「無知」，無法面對中國共產黨「為什麼能」，稱中共只有工人階級和人民的利益，沒有自己特殊利益，中共發展壯大根源在於堅持「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」初心使命。

而新冠肺炎（COVID-19）疫情再次驗證中共強大的治理能力和中國制度優越性。文章指，美國愛德曼信任度調查顯示，中國民眾對本國政府的信任度高達95%，在受訪國排第一。

文章最後發出警告：「中共領導和中國道路是歷史的選擇，是人民的選擇，美國一些政客試圖阻撓中國走向美好未來的任何企圖，都是螳臂當車，不自量力。」