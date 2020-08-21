【班農被捕】復旦教授：有些人把破壞中美關係當成生意做

美國司法部8月20日公布，曾擔任美國總統特朗普（Donald Trump）顧問的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）被捕，他涉嫌在一個以建設美墨邊境圍牆為名義的網上籌款計劃中有詐騙行為，目前已被起訴。 復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈逸在官媒《環球時報》發文評論此事稱，為什麼有些人對破壞中美關係如此「孜孜不倦」？原來有些人真把破壞中美關係當成生意在做。 他還引述中國駐美國大使崔天凱點名某些「新冷戰」發起者，警吿其「必須仔細掂量自己將付出的代價」。

據《華爾街日報》早前報導，班農因涉嫌欺詐在流亡美國的中國商人郭文貴豪華遊艇上被捕。據稱，班農通過與郭文貴合作的一家媒體公司，作為諮詢委員會的主席，發起「我們來修牆」的集資；這裏的「牆」，就是指作為特朗普重要政策主張的用來隔離移民的邊界牆，其總的資金募集額度超過3億美元。而根據美國司法部起訴狀，班農與其他3名涉案者懷疑挪用計劃所得的籌款，以支付自己的個人費用，當中有涉案者更動用籌款買車買船。

對此，沈逸稱，「這則極具諷刺意義的新聞揭示了這樣一幅圖景：班農們通過煽動中美之間的恐慌情緒，製造緊張與摩擦，成功吸引不少美國民眾支持與注意之後，用卑劣的金融欺詐手段實施了一波經典的『收割韭菜』行動。這幅圖景同樣回答了一個長期困擾人們的問題：為什麼有些人對破壞中美關係如此『孜孜不倦』？原來有些人真把破壞中美關係當成生意在做。」

沈逸在文章中引述了中國駐美國大使崔天凱的講話，指「美國一些熱衷搞大國競爭和戰略對抗」的人，指責他們中有人認為搞對抗有助於遏制中國發展，甚至更迭中國政權。崔大使在講話中罕見地警吿這些人，「必須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍，『鍾為誰鳴』，將來會有算賬的一天。」

沈逸說，班農被捕所揭露出的一系列信息，進一步驗證了崔天凱講話中的論斷，即當前中美關係已經在美方不少有心人士的操弄下走在了錯誤方向上，繼續沿著錯誤方向走下去，受到損害的不僅是中美兩國，還必然包括期待中美兩國攜手抗擊疫情與復蘇經濟的全球各國，在此過程中能夠受益的，則是極少數的騙子甚至瘋子。