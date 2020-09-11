加強南海作戰能力　解放軍加油版空警-500改進機型現身

近期，中美在南海軍事行動愈加頻繁。為加強在南海作戰能力，解放軍新型空警-500中型預警機現身南部戰區某海軍航空兵基地，引起外界高度關注。

據西安兵工科技雜誌社旗下公號「兵工科技」9月10日報道，此前9月4日，在解放軍南部戰區某海軍航空兵基地，出現了一架新型的空警-500中型預警機。

據央視畫面顯示，新機型與此前已列裝的空警-500預警機相比，有顯著的不同之處——即在機頭上方加裝了一支長長的針狀探管，據分析這應該是加受油裝置。

報道稱，該系統的配備可以使飛機接受空中加油並大大擴展其航程和續航能力，特別適合南海區域這樣遠離大陸數千公里的遠海區域作戰。

空警-500是以中國運-9新型中型戰術運輸機為平台研發的新型中型預警指揮飛機，其最大續航距離為5,700公里，留空時間12小時。

對於南海海域這樣的遠海防區而言，距離大陸距離1,500公里至2,000公里，以渦槳飛機的速度而言，光往返就需要六個小時左右，超過了留空任務時間的一半，一旦起飛出動前往南海，真正的滯空任務時間可能只有2小時到3個小時，這對於需要長時間滯空為戰鬥機群提供C4I支持的預警指揮飛機而言，遠遠不夠用。

因此，南部戰區海軍航空兵部隊對空警-500的需求與目前空軍航空兵部隊是有明顯區別的。

值得注意的是，在機頭上方加裝了長長的受油探頭和受油管的空警-500H海軍型預警機並沒有塗敷淺藍灰色標準海軍塗裝，而是與早期的空潛-200反潛巡邏機一樣，採用了黃色的塗裝。

據悉，黃色是防鏽底漆的顏色，「黃皮機」一直以來都是剛出廠的批生產飛機以及正在試飛定型的試飛機的外觀標誌。從這架空警-500H的情況來看，預計其性質與當年空潛-200的黃皮機類似，都屬於正在試飛定型階段，在部隊領先試用的試飛機。

由此可見，空警-500H目前尚未大量生產，而是處在定型試驗的關鍵階段。

針對當前南海局勢，中國外長王毅9月9日出席第十屆東亞峰會外長會時發言稱，美國今年上半年派出近3,000架次軍機、60多艘次軍艦，包括多批轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，在爭議海域「橫衝直撞」。

王毅指責，美方是要「搞亂南海」，正成為「南海軍事化的最大推手」。

王毅強調，中方主張對有關領土爭議保留立場及保持對話協商，又敦促「包括美國在內的域外國家」充分尊重地區國家的意願和期盼，不要一味製造緊張，從中謀取私利。