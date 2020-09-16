發論文聲稱新冠病毒為人造 　港大前研究員閆麗夢Twitter帳戶被封

逃亡美國的前香港大學博士後研究員閆麗夢在Twitter公開研究論文，聲稱新型冠狀病毒為中國科學家在武漢實驗室人造而成後，她的Twitter帳號已遭凍結。

據美國技術創業網站Tech Startups報道，閆麗夢13日加入Twitter，以@LiMengYAN119為帳號名稱，她隔天在推文中附上一條連結，內容是她與另外三名中國科學家共同執筆的研究。閆麗夢在Twitter發布論文連結後不到兩天，其帳號就被封禁。

閆麗夢與研究團隊的研究論文存儲於資料平台Zenodo，論文強調新型冠狀病毒基因組的不尋常特點，顯示病毒更像是出自精密的實驗室改造而非自然演化，並嘗試描繪出可能的人工合成途徑。

針對其帳號被封，閆麗夢並沒有死心。9月15日，她再次接受美國霍士新聞採訪，稱中國政府「掩蓋了新冠病毒真相」，以及「新冠病毒是在實驗室裏創造出來的」。此外，閆麗夢還聲稱自己和其他三名中國學者共同撰寫的論文中提供了「基因組證據」。

值得注意的是，閆麗夢在此次採訪中再次重複了之前講過的故事：2019年12月31日，就有「朋友」向其介紹了病毒「人傳人」的情況。她和內地的同事一直在討論新冠病毒，然後突然之間所有人都「沉默不語」。今年1月16日，她還向其上司，港大公共衛生學院教授潘烈文報吿。但潘烈文同樣要求其「噤聲」。港大公共衛生學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）也「知悉事件」，但沒有任何行動。由於感到「生命受到威脅」，閆麗夢於4月28日單獨從香港前往美國。

隨後，閆麗夢聲稱自己的Twitter被封禁是因為「中方出手」，她是「中國政府想要消失的目標」。

美國新聞台Newsmax TV曾訪問前香港大學公共衛生學院學者閆麗夢，後者聲稱中國知道病毒人傳人，比外界認為的早得多。（美國新聞台Newsmax TV影片截圖）

報道指出，閆麗夢在美媒曝出的「大料」，和美國疫情期間熱傳的謠言和「陰謀論」一致。對於這些謠言，中國外交部、香港大學，包括美國頂級傳染病專家福奇（Anthony S. Fauci）在內的醫學家，從時間線和醫學角度予以全面反駁。

早在2019年12月27日，湖北省中西醫結合醫院就向武漢市江漢區疾控中心報吿不明原因病毒肺炎；12月30日，武漢市衛生健康委就發布《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》；而在今年1月12日，中國將新冠病毒基因組序列信息在全球流感共享數據庫登記報吿，將基因組病毒數據情況向國際社會進行了通報。

中國外交部發言人趙立堅在6月23日強調，新冠病毒是一種全新的病毒，發現和認知需要一個過程，這個過程至今也遠未結束。

香港大學7月在回應中指出，閆麗夢所言與事實不符。港大稱，事實上閆麗夢在2019年12月至今年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。閆麗夢在訪問中的重點表述，雷同傳言，並沒有科學支持。

至於閆麗夢此次大力推廣的「病毒人造論」，全球多位醫學專家早就駁斥此論斷為「陰謀論」。