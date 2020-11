美媒文章稱中國轟炸機有數量優勢　背後暗藏多少玄機？

福布斯新聞網(Forbes)在11月16日發表了一篇關於中國轟炸機的文章,題為《中國空軍確實在購買大量轟炸機》(The Chinese Air Force Sure Is Buying A Lot Of Bombers),引用前美國海軍潛艇戰指揮官托馬斯·舒加特(Thomas Shugart)在推Twitter上公開的中美俄三國轟炸機數量等信息,得出了「中國轟炸機部隊已經對美國空軍產生了威脅」之結論。這篇文章看似有理有據,實際上卻避重就輕地繞開了一系列問題來誇大解放軍轟炸機部隊的戰力。