美媒文章稱中國轟炸機有數量優勢　背後暗藏多少玄機？

福布斯新聞網（Forbes）在11月16日發表了一篇關於中國轟炸機的文章，題為《中國空軍確實在購買大量轟炸機》（The Chinese Air Force Sure Is Buying A Lot Of Bombers），引用前美國海軍潛艇戰指揮官托馬斯·舒加特（Thomas Shugart）在推Twitter上公開的中美俄三國轟炸機數量等信息，得出了「中國轟炸機部隊已經對美國空軍產生了威脅」之結論。這篇文章看似有理有據，實際上卻避重就輕地繞開了一系列問題來誇大解放軍轟炸機部隊的戰力。

美國前海軍軍官托馬斯11月中旬連續在Twitter上發表了關於中國大陸的一系列言論，其中「中國空軍目前有231架轟-6系列轟炸機」等，而且福布斯刊登的前述文章還以中國空軍轟炸機的數量與俄羅斯空軍的135架戰略轟炸機、美國空軍的156架戰略轟炸機做對比，用來凸顯中國空軍轟炸機的數量優勢。

轟-6系列轟炸機是解放軍空軍長期以來僅有的遠程戰略打擊工具。（微博@中部戰區發佈）

中國大陸確如文章所說，是「唯一一個還在生產轟炸機的國家」。然而，該文最終得出的「美國空軍需要160架以上的B-21才能抗衡中國空軍轟炸機部隊」之結論卻有失偏頗，畢竟中國大陸掌握的轟-6系列轟炸機（一種由圖-16仿製而來並在數十年間經過不斷改良的中型轟炸機）在性能上遠遠不如美國空軍的任何一款轟炸機，甚至不是真正意義上的戰略轟炸機。

據內地《空軍之翼》網站報道，早在圖-16轟炸機服役之前就被證實，該機型存在航速較低、航程不遠、突防能力差、突防手段少的問題。至於中國大陸由圖-16改進而來的轟-6系列，雖然隨着科技進步而略有長進，但它們既不具備B-2與B-21這兩款美軍隱身轟炸機的隱身性能，與美國空軍現役的B-1B、B52相比，又不具備B-1B的高速度或者B-52的大載彈量。更為關鍵的是，由於轟炸機原有的對地戰術轟炸職能逐漸被對地攻擊機與多用途戰鬥機等裝備搶去，而戰略轟炸的需求又很少在現代戰爭中出現，以至於轟炸機在現代軍事戰略中幾乎只剩下了作為核武器運載工具完成核打擊或威懾任務的職能。這樣的職能意味着一個戰略轟炸機至少應該能完成洲際打擊任務，也就是說一個戰略轟炸機的作戰半徑應該達到8,000公里。

僅這一條就足以讓轟-6系列的所有型號無法被稱為戰略轟炸機，因為轟-6系列的作戰半徑一般在3,000到4,000公里間（不包括轟-6N），即便是轟-6N這種為了追求航程而將機腹彈艙改成油箱的極端方案也無法達到8,000公里的作戰半徑。考慮到轟-6系列已經過幾十年的改進，很難想象轟-6的後續型號還能有怎樣的改進。但這種性能也並不意味着轟-6系列完全無法運行洲際打擊任務，如果中國大陸願意放棄讓轟炸機回程的想法，再輔以成本較高的機載遠程空對地導彈，對美國本土的核打擊能力還是有保障的。

解放軍轟-6N。（網絡圖片）

但是這種打擊方式也將大大降低轟-6系列的投送能力，因為原本可以用於裝載爆炸物的一部分載重能力現在要分出來應對導彈彈體的重量了，就算不考慮彈體重量的因素，轟-6系列本身的載彈量也只有10到15噸左右（如果是取消了機腹彈艙的轟-6N，其載重量還會更低），這相對於美俄兩國的戰略轟炸機而言都是個極低的數字，即便是B-2這種因為設計原因而難以發揮全部載彈能力的隱身戰略轟炸機，其實際載彈能力也在18噸以上。

即便不考慮轟-6系列在航程上的問題而單獨對比中美兩國轟炸機的載彈量，美國空軍現有的75架B-52戰略轟炸機（單機載彈量31.5噸）實際上就足夠與中國大陸的轟-6系列抗衡，甚至維持優勢。如果考慮到這些轟-6系列中有一部分實際是不具備核威懾能力的加油、電子戰等型號，很難想象美國空軍會在戰略轟炸機領域處於下風。

解放軍的進步

當然，福布斯文章以及此前諸多媒體甚至美國國防部對於解放軍軍力的報道並不完全是空穴來風，雖說遠不至於達到能威脅美國軍隊的程度，但解放軍確實在諸多領域有了驚人的進步。

在不到20年的時間裏，解放軍海軍成為了世界第二大海上力量，解放軍陸軍在蘇聯解體後儼然成為了世界上規模最大的地面作戰力量，且自21世紀以來大量接收了性能先進的現代化作戰裝備，而此次被福布斯新聞網批判的解放軍空軍，近年來更是成為了世界上第三個裝備了國產戰略運輸機（如果不考慮烏克蘭方面這種吃老本的特殊情況）、第二個裝備了國產隱身戰機的空中力量，很快也將獲得真正意義上的戰略轟炸機，一直以來被認為是解放軍空軍最大短板之一的航空發動機技術也得到了一定程度上的解決。

解放軍陸海空裝備概覽↓↓↓

這樣的進步看起來確實很驚人，但其中的大部分內容只能說是為了彌補此前的落後，以轟炸機為例，即便是未來某一天轟-20的問世讓解放軍獲得了實實在在的空基洲際打擊能力，也只不過是具備了美國空軍在60年前就已經具備的能力罷了，要知道美國早在冷戰開始前就掌握着世界上最大規模的戰略轟炸機部隊。

可是，解放軍在各項指針較之美軍大都較弱的條件下，也確實獲得了較強的區域拒止能力。從美國國防部乃至他國（甚至包括中國大陸）軍事機構此前的兵棋推演結果來看，如果將作戰區域限定在台海等方面，美軍未必能輕鬆取勝。

根據蘭德公司（RAND Corporation）與美國前國防部長沃克（Robert Work）所發表的報吿，美國國防部在2010年以後以台海作戰為背景的18次推演中甚至均敗於解放軍。雖然原文中提出這些結果主要是想強調美國需要加強對中國的研究與了解，以及出於論證「中國大陸不像美國一樣受到中導條約的限制，因而可以對相關方面開展研究進而獲得領先地位」的需要，即便如此，這些推演結果仍能從側面說明解放軍在這期間內確實有了長足進步。