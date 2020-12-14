新冠肺炎｜衛健委專家曾光批香港防疫措施不到位　增深圳防控壓力

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光接受內媒採訪時表示，香港「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實到位，導致深圳疫情防控壓力較大。

曾光表示，香港「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實到位，導致深圳疫情防控壓力較大。（資料圖片/余俊亮攝）

《廣州日報》14日（周一）報道指，曾光表示，近一段時間香港的疫情形勢有些嚴峻，香港的疫情防控情況和內地不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的，深圳的疫情防控壓力也會比較大。

曾光又指，香港政府制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，關鍵還在於各項政策要落實到位。

曾：春節可放心返鄉但少串門

關於春節期間的疫情形勢，曾光稱，民眾可放心返鄉，但他提醒要減少聚集與串門。曾光表示，冬季氣溫越低，病毒存活時間越長，再加上民眾過節會走訪親友，較大規模的室內聚集也都會增加疫情傳播的風險，所以春節期間的疫情防控風險肯定會增大。

但曾光又稱，雖然春節期間人員大流動，只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情。從這個角度上講，春節期間大家回家過年還是沒問題的。但今年過春節估計跟平時還是不太一樣，肯定還是不鼓勵互相串門，或者大規模的室內聚集。

（《廣州日報》）