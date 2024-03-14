Tesla遭降至減持評級　目標價削近4成　被批是「無增長的增長股」

Tesla特斯拉（美：TSLA）近來表現黯淡，週三（13日）慘遭富國銀行將評級下調至最低的「減持」評級，並大幅下調目標價近4成，由200美元降至125美元。



昨夜，Tesla收跌4.5%，報169.5美元，盤後現跌勢未止。若以下降後的目標價計，意味著還有26.5%的下行風險。



富國：Tesla是一間「 沒有增長的成長型公司」

該行分析師Colin Langan直言不諱稱，Tesla是一間「 沒有增長的成長型公司」，預計公司汽車銷量在今年將維持，但明年就將下滑，並喪失奢侈品牌溢價的紅利，令客戶失去信心。

因此該行對於公司每股盈利的預期悲觀，稱看到來自令人失望的交付量和更多價格削減的逆風，這可能導致對每股盈利的負面修正，因此對2024年和2025年的每股盈利預測，分別比共識預期低32%和52%。

富國銀行將Tesla目標價由200美元降至125美元。（資料圖片）

市盈率遜色於其他龍頭科技股

橫向對比龍頭科技股，該行認為。儘管公司仍然領軍電動車行業，但估值與「美股七雄」相比，就遜色許多。Tesla當前市盈率（PE）是58倍，而這些同行公司的市盈率平均為31倍。此外，Tesla股票在富國銀行的估算中大約以89倍市盈率交易。

同日再遭瑞銀降目標價

昨日內，另有瑞銀將降低其目標價，從225美元下調至165美元。本月以來，共有6間大型機構對Tesla進行了評級分析，其中4間下調了目標價、1間上調，1間維持不變。