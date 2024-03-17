太古業績教人艷羨　印證被恒指「搣柴」是祝福｜鄭昆侖

老牌綜合企業大昌行近日佈將旗下食品零售業務「大昌食品市場」結束營業。大昌食品市場涉及凍肉、急凍食品、糧油雜貨、海味等貨品，其上級公司大昌行則是中信股份（0267）的子公司。大昌食品市場理應享有一定的營運規模效益以及採購優勢，但是仍然需要離場。一方面，港人多了北上消費，不少家庭亦多了「幫襯兩餸飯」。同時，本港面對少子化等趨勢。連具有一定實力的大昌食品也要結束營業，亦反映2023年年初通復常後本地民生生意不升反跌。值得留意，華潤集團旗下的本港超市營運「U購」近幾個月亦有店舖數目縮減的勢頭。根據傳媒報道，U購Select在過去1年裡，其香港店舖數量由高峰期的100間左右削減至約57間。

談到大昌行以及中信股份等老牌綜合企業，亦當然不能忽略到近期業績報喜的太古系（Swire Group)，包括太古地產（1972）、國泰（0293）以及兩者的母公司太古股份公司A（太古A）（0019）。

太古股份公司：受惠於旗下商場人流以及強勁的廉航生意

於2023財年，太古股份公司 (Swire Pacific)似乎錄得了一份會令不少本地上市地產公司很羡慕的業績。計入資產出售利潤（包括北美可口可樂樽裝業務 + 港島東的辦公室One Island East部份樓層 + 太古城車位），報告純利由47.38億港元大幅上升至361.77億港元。如果剔除這些資產出售利潤因素，那麼核心純利仍從38.0億港元上升至104.5億港元水平。

來自太古地產旗下收租物業（太古廣場 + 太古坊 + 太古城中心 + 東薈城）的穩定現金流，亦令太古股份公司增加核心派息，其中太古A的全年核心派息由3.00港元調升至3.20港元。本地不乏死寂的商場（俗稱死場），各區亦湧現吉舖，但是太古地產旗下的優質商場似乎就「Location, Location & Location」的因素完全合格了，亦能夠吸引了人流以及相關的消費力。

在2023年9月，向大股東英國太古集團（John Swire & Sons Limited）出售北美可口可樂樽裝業務之後，太古A亦派發特別息每股8.12港元。

除了來自太古地產（59.4億港元）以及亞太區內飲料業務（23.9億港元）穩定的核心盈利以及現金流之外，航空業務在2023年錄得明顯的盈利改善，亦是帶動太古股份公司盈利上升的一個重大因素。

2023年年初通關之後，人人離港消費，似乎是「害了」本地零售商。只不過，「黑狗得食，白狗當災」，這亦惠及了航空運輸生意，尤其是廉航（Discounted Airlines）的生意。太古股份公司持有45%股權的國泰航空，在2023年錄得強勁的盈利復甦。其中，廉航業務HK Express的收入水平更加超越了COVID-19疫情前的水平。太古股份公司應佔的2023年航空相關盈利為48.7億港元 （2022年虧蝕：27.0億港元）。國泰航空已宣派0.43港元的股息，而太古股份公司將收取現金12.46億港元。

2020年太古A遭恒指公司剔出恒指，事實証明是「真祝福」

2020年12月7日，貴為老牌藍籌公司的太古A，遭恒指公司剔出恒生指數。筆者估計當時恒指公司有可能認為太古系本身是洋人文化而且又是涉過氣的舊經濟（Old Economy)生意，因此將其「踢出」數應該「實冇死」。

只不過，自從2020年12月7日起計，太古A的股價由44.85港元升至2024年3月15日的66.4港元。計入期內的累計派息（15.92港元），太古A的總回報達83.6%。

同期，半導體巨企AMD的股價亦由91.65美元上升至191.06美元（+108%）。AMD所涉的Generative AI故事極為Sexy，但是表現並不比太古A優勝很多。

正所謂沒有比較就沒有傷害。在2020年12月7日當時恒指公司將百威亞太（1876）、美團（3690）等涉及增長概念的股份納入恒指。2020年12月7日起計，美團的股價由282.4港元挫至89.4港元（累計負回報為68.3%）。即使計入股息收入，百威亞太的累計負回報為51.5%（期內股價由26.85港元跌至12.28港元）。

這些事情正在跟我們道出一些道理。首先，落到場要懂得跟「明燈」對賭。第二，坊間普遍以為「實冇錯」的投資概念（例如是2020年至2021年的中資科技股）有可能是極為差勁的投資。第三，這個世界是存在一些貴族式的傳統商業家族，而這些家族存在了百餘年、甚至是好幾百年。人家的逆週期生存以及業務傳承的能耐，絕對是比起大多數本地以及區內企業高好幾班波。

順帶一題，太古集團的拉丁語標語口號「Esse Quam Videri （求真務實）」，只是「務實」兩個字便恐怕不是有很多人、很多企業真正做得到了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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