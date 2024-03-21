長假前觀望氣氛濃厚　賭股可能受惠｜許繹彬

港股在本周全無方向可言，截至昨日（20日），恒指高低波幅不足400點。從圖表顯示來看，10天20天及100天線均在16600點至16680點。由於港股又陷入膠著狀態，因而令成交又再回到不足1,000億元的悶局，在低成交及無趨勢情況下，此刻要突破16800點，談何容易？

港股突然轉靜有幾個原因，其一是觀望美國聯儲局議息的結果，但此因素可能非主要因素，因預期不會有減息的動作是眾所周知。另一原因可能是人民幣突然走弱，本周就算日本加息令外間認為資金可能從資本市場流出，但現階段對港股未能有任刺激。加上，上海A股在踏上3000點之後，走勢亦顯得非常沉悶，波幅非常渺小，使港股亦跟隨一起「悶」。唯一值得慶幸的是，「北水」連續第25出現淨流入港股市場，是近16個月以來最長的淨流入。流入對象亦是所有投資者最熟識的騰訊（0700），中海油（0883），而較為冷門及可能已經被投資者遺忘的中國銀行（3988），亦是近日流入對象。

港股與月初相比好像完全不同的原因，除有上述因素外，大型藍籌紛紛公佈業績，亦令投資者轉趨審慎而令港股成交萎縮。昨日收市後，股王騰訊公布業績，儘管去年純利跌39%，但上季經調整純利增44%，勝市場預期，市場將關注其公司在遊戲業務亦有所增長，派息3.4元，總算有所交代。

接下來又到另一隻市場焦點美團（3690）亦會在本周五（22日）公佈業績；曾是股民追捧，現變成為眾矢之的內房股龍湖（0960）及物管碧服（6098）亦會在短期內公佈業績，若有任何差池，均令大市有機會無風起浪。再者，道指與日股再度轉強，令原定可能轉炒國內a股及港股的步伐相對亦因而放慢。港股下星期除期指結算外，亦因為踏入復活節長假而只有四個交易日，如好友在農曆新年假後開始在15000點附近建立的好倉，穏陣起見，在復活長假前作出平倉，亦算是有利可圖。因此，預期港股在期指結算前走勢變得緩慢及缺乏方向，相信實屬正常，更可能會出現炒股不炒市的現象。適逢長假將至，依例濠賭股均可能出現炒作，當中賭博龍頭股銀河（0027）可能會有所異動，不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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