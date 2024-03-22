理想汽車低開7.4%　CEO李想發信認誤判　稱知錯就改降2成交付目標

理想汽車（2015）近日銷情不理想，本月新公佈的「理想MEGA」車型，銷售訂單不及預期，昨日（21日）CEO李想發內部信反思，並下調首季交付目標為7.6萬至7.8萬輛，降低約兩成。



理想汽車今日低開7.4%，報125.1元，現略有收窄至跌5.8%。



承認誤判純電戰略節奏

21日，CEO李想內部信，就MEGA發展出現的問題反思，其認為誤判純電戰略節奏，「我們錯誤地把理想MEGA的從0到1階段（商業驗證期）當成了從1到10階段（高速發展期）進行經營」。理想MEGA和高壓純電，必須經歷一個理想ONE和增程電動相似從0到1的階段，無法像理想L系列一樣，一上市就能擁有從1到10的經營勢能。

理想MEGA

慾望超過價值 變成了自己討厭的人

此外，他認為過分關注銷量和競爭，讓慾望超越了價值，讓原本最擅長的用戶價值和經營效率顯著下降，「對於慾望的追求，讓我們變成了自己討厭的人。」

希望知錯就改 降兩成交付目標

因此理想汽車將降低銷量的預期，回歸健康增長，稱希望實事求是，知錯就改，因此由預期交付量為10萬至10.3萬輛，降低至7.6萬至7.8萬輛。