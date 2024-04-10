滙豐指私銀業務香港客戶人數去年錄雙位數升幅

最近有報告指出，至2028年內地超高淨值人口增幅達47%。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如指出，滙豐私人銀行客戶對財富方案的需求越見殷切，正反映亞洲高淨值人口急增的趨勢。



她又指出，去年滙豐環球私人銀行的香港客戶人數錄得顯著的雙位數升幅。

另一方面根據佳士得的觀察，亞洲新一代年輕買家在佳士得全球拍賣中的參與程度與日俱增，部分原因來自佳士得在數碼方面的大力投資。2023年，佳士得全球新買家購買總額有54%來自亞太區，全球千禧新世代買家購買總額則有66%來自亞太區，當中更有逾半來自中國內地客戶。

亞洲人口結構改變和數碼化，同樣為區內資產管理業界帶來遽變。南方東英資產管理有限公司總裁丁晨指出，數碼財富管理，透過社交媒體及KOL推廣等渠道，正在創造專為新一代客戶而設的嶄新財富管理模式。