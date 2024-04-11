恒生引一數據　證港股已到觸底反彈位置　料AI革命推動公司盈利

恒生投資發佈今年第二季度展望，董事兼投資總監薛永輝表示，恒生指數過去十年中，當股息率升至4.5厘以上，指數就會反彈。今年首季股息率已有4.72厘，達到歷史上觸底反彈的位置。



此外，其認為內地經濟復甦，兼具政策「催化劑」，個別板塊吸睛，尤其光伏、民用無人機、手機生產等新興產業，全球市佔率最高有約8成，有望推動經濟轉型。



對於環球市場，該行認為AI是「三十年一遇」的技術升級，料美股標普500指數的每股盈利（EPS）在至2033年的近10年間，將最高實現7.4%的年均複合增長率（CAGR），未來潛在市場有望為全球創收16萬億美元。



2024年1月16日，恒生指數失守16000點，以15865點收市，創逾一年低位。之後繼續連跌，至22日更以14961點收市。（梁鵬威攝）

港股負面消息幾乎「反映晒」 股息率已達指數反彈位置

薛永輝以2000至2004年的恒指走勢對比，彼時歷經沙士疫情、科網泡沫以及反恐戰爭等衝擊，恒指一度跌至8409點的低位，隨後在1年內反彈66%，如今情況類似當時，料負面消息已經通過指數「反映晒」。不過他也表示，不排除未來可能的突發事件。

此外就歷史經驗，過去十年中，若股息率升至4.5厘以上，則恒生指數就會反彈，而今年首季股息率已有4.72厘，達到歷史上觸底反彈的位置。

薛永輝稱過去十年中，若成分股股息率升至4.5厘以上，則恒生指數就會反彈。（盧翊銘攝）

中國新興產業全球市佔率勁

薛永輝指出，中國在「第四次工業革命」的新興產業，在環球擁有強勁的市佔率。光伏產業市佔率最高達88%，此外，民用無人機、手機生產、鋰電池等同樣高佔全球6成以上份額。近期熱議電動車出口，環球市佔率就有22%。

此外就內地宏觀經濟而言，該行預計今年GDP增長4.7%，略低於官方5%的預期。但薛永輝提醒稱，橫向比對全球，該速度已經值得稱讚（respectable），相較之下，美國GDP預計按年增長2.1%，日本為1%，而歐元區只有0.6%。且內地上月官方與財新製造業、服務業PMI均高於50，處擴張區間，兼有財政貨幣等組合政策扶持，料可成為經濟復甦的「催化劑」。

中國在「第四次工業革命」的新興產業在環球擁有強勁的市佔率。（資料圖片）

科技板塊看高一線 AI有望力推公司盈利增長

薛永輝表示，科技板塊為其鐘意的投資主題，去年美股「科技七雄」盈利增長17%，而標普其他成分股只錄得負數，他預計「七雄」今年盈利增長可有46%。

而在科技板塊內部，該行認為AI方興未艾，且將有越來越多行業投入使用，不僅僅是科技公司受惠，包括餐飲、酒店等相關公司同樣利好。該行預計，如果AI快速應用，則標普500指數的每股盈利（EPS）在2023至2033年的10年間，將實現7.4%的年均複合增長率（CAGR），即便發展較為緩慢，也可錄得5.7%的年均複合增長率。