美債美滙強弱　主宰股市去向｜許繹彬

港股上周一度升穿17100點水平後，投資者本以為港股有機會在短期內現曙光，但港股的路又怎會如此平坦。踏入本星期，港股疲態又再次呈現。令港股再度轉弱原因，相信是壞消息在本周相繼出現。

首先是中東局勢突然出現緊張，事緣在香港時間周日，伊朗突向以色列發動直接襲擊，出動逾200枚導彈和無人機，攻擊以色列境內目標，目的是報復月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。儘管伊朗駐聯合國代表稱襲擊行動已結束，但這次空襲帶來的負面影響已逐漸浮現，除令中東局勢緊張外，亦致使全球股市陷於苦戰。近日一直處於調整階段的道指及納指，以及在亞洲表現一向最突出的日本市場，亦相繼出現深度調整，單是道指及日股已下調近2,000點之多。

此外，投資美國股票市場的投資者可謂最憂慮的問題在本周亦相繼出現，美國10年期債息突然升至4.6厘，是自去年11月中以來最高，美匯指數亦升穿106水平。此次雙雙抽升，令市場推測美國聯儲局今年6月首次減息的機會變得渺茫。對此市場眾說紛紜，有投行推測最快在9月才減息，部分更認為12月才出手。更甚的是，投行瑞銀指出，美國今年除不會減息外，反而有機會再加息。再者，內地的A股指數在並未有任何實質支持下，呈現膠著及回軟的情況。

在上述林林總總的不利因素下，相信久病初癒的港股一定不能獨善其身。儘管昨日港股微升2點，終結4連跌的殘局，但最終波幅亦只有200點左右，可見呈現「跌快升慢」！一直守得較穏的50天及100天（16468點附近）最終亦在本周失手，所有領航的大藍籌全部下挫，更紛紛創下52周新低，情況再度變得令人憂慮及無助。

筆者認為，雖然上周港股曾一鼓作氣衝上17000點以上水平，但此升穿確實令人有不實在的感覺。而在缺乏有力的承接及壞消息充斥下，相信港股出現調整亦屬正常，驅使大市再度應驗「唔怕一萬，最怕萬七」的魔咒。而這次的調整出現一個很特別的現象，就是雞犬皆跌。多隻有份量的藍籌去年在跌穿15000點時仍表現硬淨。但反觀本周，部分昔日強勢藍籌跌至52周新低，如收息股領展（0823）、一向優於大市的濠賭股銀河（0027）及金沙（1928），昨日（17日）股價更跌至體無完膚；對港股後市有指引作用的交易所(0388)股價越跌越有；ATMXJ強勢盡失。惟港股仍有「苦中一點甜」之處，就是「北水」在跌市時伸出援手，資金仍持續流入，更為逾3周以來最多，錄得連續14日淨流入。

港股本周作出深度調整，除中東局勢緊張令外圍市況籠罩著一片不景氣外，最致命的相信是減息步伐有所推遲，令美元再度轉強，以及令美債息率及美匯又再度急升。投資者尤記得，去年港股曾一度陷於苦戰及一沉不起的原因，亦是由於美債美匯持續上升，令港股由20000點邊緣不斷下挫，更一度跌穿15000點水平；最後港股突開始企稳及止跌回升的原因下，亦是因為美債及美匯回落所致。因此港股現階段能否止跌回穏，相信短期要看美債及美匯會否回落；現階段希望港股能守穏16095點的三月份低位，而上望則希望能升穿50及100天線（即16460點附近）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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