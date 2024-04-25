市況飄忽籲留意高防守性股份　中移動攻守兼備｜許繹彬

港股於本周的三個交易日給人振作及振奮的感覺。除美匯及美息巿有所回軟外，最能令港股暫時脫離危險期的原因，相信是久違了的中央對香港股票市場的救市措施終於再度出現。上周五在港股收市後，中證監在毫無預兆下突然為投資者派出五顆仙丹，挽救已病入膏肓的港股，包括：放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將房地產信託基金納入滬深港通；將現行人民幣股票交易櫃台納入港股通，更優化基金互認安排。而其中一招相信令股民最為振奮，就是針對香港新股市場有一個明確的支持，鼓勵內地行業龍頭企業赴港上市。有關措施，中證監及香港證監會將會共同推動及指導兩地交易所及結算公司，務求令上述政策盡早平穩落地。

中證監突宣布五招撐港股，相信目的很明確，就是希望能令香港資本市場能從谷底回升，向國際投資者及IPO中介機構發出重要訊息，未來內地龍頭企業或會主力在港上市，而不只是選擇美國或新加坡等地上市。外界普遍認為，此舉除希望令香港IPO市場可以在本年重回三甲位置外，更希望香港可以洗脫國際金融中心遺址的污名，能重奪國際金融中心的美譽。再者，更可與被對手拋離的其他亞洲股票市場爭一日之長短。消息一出，確實令恒指一口氣升穿所有參考線（10天﹑20天﹑50天），更一度升穿本月高位17190點，昨日更在高位17200點以上收市，成交更明顯增多，增至接近1,300億元。一眾受惠股份均有所異動，如交易所（0388）一度逼近240元；早前持續低迷的領匯（0823）終於止跌回穏，升至34元左右。但在這樣好消息下，兩者並無急升，只是好像矮仔爬樓梯般，一步一步有秩序地緩緩爬升。

儘管內地連發五招撐香港資本市場，但並非是靈丹妙藥，不可即時令已久病近三年的港股痊癒。在中央發功後，港股雖然是止跌回升，但無論成交及氣氛仍顯得未算熱鬧，成交亦最多只有1,000至1,300億水平。筆者尤記得，中央在十年前首次推出滬港通計劃時，香港收到此禮後，港股除大升外，部分受惠股如港交所（0388）的股價單日升10至20%，亦屬平常現象，氣勢一時無兩，大市成交亦因而翻幾倍。其後中央在不同年代不斷出招撐香港資本市場，港股亦有作出積極的反應；但今次的出招，不論是整體成交或個別受惠股，均已顯然不及過往的神勇。原因相信很簡單，港股現階段仍是缺乏信心，加上海外資金流入的狀態未如理想。

投資者目前信心尚不足

儘管有證據顯示，外資流入本港市場確實有所增加，但跟2020年或之前相比，可謂天淵之別。現階段單憑北水為港股灌溉，維持1,000億元成交亦算是「還得神落」。未來，隨著國內經濟正式復甦下，展望國內企業的業績有所改善；而配合中央五招可能會發揮真正的效用下，相信會令資本市場變得更靈活，來港北水有望會增多。在港股的投資氣氛可能變得熱熾下，國內部分龍頭大股會選擇來港進行招股，這樣相信有機會令新股市場掀起高潮；如港股下半年能夠如願以償，相信外資的注碼亦有所提升，這樣港股就能真真正正走出谷底。

因此，港股儘管已開始服用由中央送出旳五顆救市的靈丹，但相信短期內未必能夠受惠，恒指仍在固本培元階段；因此短期內仍是離不開上落市格局，跌不落升不多。下周更是適逢五一長假，相信成交會轉為淡靜，投資者必須要有耐性，短期能否企穩17000點，然再向17400點進發，相信仍要看外圍消息（如美債美匯）及有待成交配合。由於市況仍然飄忽，建議投資者可留意防守性高及派息率高的股份，當中中移動（0941）確實具備上述優點及攻守兼備特性。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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