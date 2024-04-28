中國版QE預期能帶動恒指？　通脹升溫一海外礦股成搶手貨｜鄭昆侖

近日因為綠色外賣餐具因素，在本港引起多方的熱議。對於甚麼的做法才算是真正的「環境友好」？減少使用私人交通工具，並且轉為重點使用集體交通公具就是了。俗稱的地鐵、九鐵、輕鐵等運輸工具，一直都是由電力推動，而且在大城市內很有效益。另外，人口慢增長、高息環境限制消費力，其實也是很「綠色」的。

至於一個對於中港兩地財金市場很重要的消息，與中國的貨幣政策有關係。中國財政部在4月23日表示，支持央行（即中國人民銀行）公開市場操作中逐步增加國債買賣。換句說話，如果央行在公開市場買入的國債金額多於沽售的金額，這是跟量化寬鬆（QE）沒有明顯的分別。以中資股為主導的恒生指數，上週由16,224.1點上升至17,651.1點，或多或少與中國版QE的市場預期，有一定的關係。

恒指突破28000點，內銀股普遍造好。﹙視覺中國﹚

貨幣大幅寬鬆有利亦有弊，無論如何通脹升溫仍是主調

中國10年期債息水平，已由2020年12月初的約3.30厘水平跌至最近的2.20厘水平。在中國內地，房地產市場以及部份地方政府財政等問題，亦迫使機構投資者買入國債等波動性較低的資產。另外，有人一直在估計中國需要推動政策去支撐內房以及內需等地方，因此發債（以及印錢）似乎是一個可行的方向。

貨幣大幅寬鬆的第一個效果是產生Money Illusion，推高消費、推高以本幣計算的資產價格。下一個不能避免的趨勢當然是通脹。至於通脹的主因是貨幣供應過剩，而爆發點包括消費需求上升（推高Monetary Velocity）、物資供應短缺、人為政策因素等等。

至於全球的通脹情況，則很視乎高息環境在壓制種種通脹項目的「能耐」，而這個過程不是容易的。至少，今年年初深信「低通脹低利率」的一群人，似乎是判錯了形勢。

對於低債務並且持有一定流動資產（不包括房地產）的一群，應該可以「看到這種環境下的好處」了。

Elliott 落釘以及BHP收購建議，Anglo American呈現「價值恢復」？

不少金屬價格自從今年2月底開始回升，亦自然會推動一些相關商品資源股份的價格。近期商品資源巨企Anglo American獲得同業BHP的「以股換股」式的收購建議，亦吸引了不少眼球。

儘管Anglo American隨即否決了BHP的收購建議，但是股價仍回升至26.43英鎊，亦高於BHP的收購建議價格（約25.1英鎊）。同時間，尋求企業價值反映的Elliott近期亦大手買入Anglo American股份，猶如「落了釘」等待高價買家。

外人沒法得知為何Elliott可以在接近完美的Timing大手買入，但是整件事情似乎有趣。Anglo American本身持有大量有價值的銅礦資產，但是近年遭鑽石業務所拖累。近期的一連串的事件，似乎是一種「價值恢復(Value Recovery)」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。