恒指公司指港股基本面穩健兼估值低　市場情緒改善或致估值重估

恒指公司最新一篇網誌指出，截至4月26日的一周，以恒生綜合指數為代表的港股較上周反彈8.4%。市場出現樂觀情緒，與中證監於4月19日發布5項資本市場對港合作措施，加深內地與香港資本市場的合作，及進一步擴展及優化滬港通。



恒指公司指出，市場上出現的樂觀情緒主要因內地與香港資本市場之間合作加深以及滬深港通有望進一步擴大。中證監於4月19日發布五項措施，以協助鞏固香港作為國際金融中心的地位，包括： 1）放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍； 2）將房地產投資信託基金（REITS）納入滬深港通； 3）支持人民幣股票交易櫃枱納入港股通； 4）優化基金互認安排； 5）支持內地行業龍頭企業赴香港上市。不久將來，港股通下的指數設計和ETF產品多元化很可能得到提升，繼而吸引更多長期被動投資資金透過ETF投資香港及內地市場。

恒指公司指出有鑒於港股市場目前基本面穩健且估值較低，港股市場情緒出現改善跡象，市場估值或可於2024年重估。

恒指公司指出對於尋求衡量香港藍籌股表現，捕捉潛在市場重估的投資來說，恒指為港股市場指數理想選擇。對於尋求內地市場敞口的投資者來說，國指為追蹤在港上市中資企業的主要指標。