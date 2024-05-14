騰訊劉熾平親派定心丸　股價飆升無礙千億回購　示警廣告增長放緩

騰訊（0700）公佈今年首季業績，上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利502.7億元（人民幣‧下同），按年增54%，遠勝於市場預期的430.1億元。



公司業績電話會中，大行分析師問及最多的，恰非公司一貫的王牌遊戲業務，反集中於發問廣告收入如何。騰訊就直言，當前經濟態勢下，客戶對於投放廣告的情緒複雜，大環境非常有挑戰性，廣告增長可能會慢於第一季度。



總裁劉熾平親派定心丸 股價飆升無礙千億回購

3月業績會時，騰訊宣佈大手筆開展回購，年內將開啟千億港元的回購計劃，而騰訊股價近來飆升，2個月內足漲32%，有分析師疑慮股價過高，是否會影響公司回購進度。

總裁劉熾平就大派定心丸稱，言出必踐，儘管股價上漲，但是公司利潤增長也在同步，對未來的業績指引具信心，不會影響公司宣佈的回購計劃。

騰訊（0700）上季經調整溢利502.7億元人民幣，按年增54%。

網絡廣告收入增26% 管理層直言後續增長或慢於首季

就騰訊各項業績而言，公司上季來自增值服務收入786.3億元，按年挫0.9%；網絡廣告收入265.1億元，按年增26%；金融科技及企業服務收入523.0億元，按年升7%。網絡廣告的收入增速可謂不俗。

而面對分析師的追問，騰訊管理層就表示，當前經濟態勢下，客戶對於投放廣告的情緒複雜，大環境非常有挑戰性，甚至廣告收入也「有時看到加速，有時看到減速」，坦誠表示廣告收入增長，可能不及第一季度。

總裁劉熾平指，股價飆升無礙千億回顧。（資料圖片）

豪言社交媒體平台具廣告收入優勢

此外，有分析師直接將騰訊的混元大模型及雲業務，對標Facebook母企Meta、Tik Tok母企字節跳動以及阿里巴巴（9988），問及各自對於廣告收入的提振能力，騰訊就表示友商在AI方面努力，令廣告投放更加自動化固然有效。

不過其續指，作為社交媒體平台，其優勢更是其他類型公司無可比擬的，騰訊懷擁微信這一社交平台，擁有巨大的用戶量，具備充足的用戶參與時間和參與度，且創新程度高，相信對於廣告收入助益良多。

騰訊遊戲業務流水增長顯著。（資料圖片）

不急於多推出新遊戲 冀培育「常青樹」遊戲發新芽

就遊戲業務而言，騰訊遊戲業務增速不算快，不過騰訊總裁劉熾平就指，遊戲業務的流水量增幅顯著。國際市場遊戲總流水按年增長34%，本土市場遊戲總流水恢復同比增長，增幅達3%。而微信小遊戲流水按年增長30%，更令人驚喜，有望同步提升廣告收入。

此外，騰訊提及「常青樹」遊戲概念，稱並不致力於推出更多遊戲，反而希望提升遊戲水準，令其長期受歡迎，而此前已經成功的「常青樹」遊戲，也希望長出新芽，保持生命力。