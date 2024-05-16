快手擁行業獨特優勢　投資者可留意｜許繹彬

港股在上周經歷十連升及直逼18600點後，稍作回氣；但在回落至跌穿18300點後，在國內A股止跌回升及內地一系列利好數據、利好消息支持下，港股再度發力，除升穿18600點的阻力位外，更過五關斬六將，在大成交下一口氣升穿19000點及19300點，氣勢可謂異常旺盛。

港股走勢得以如脫韁野馬，首先主要是內地公布居民消費者價格指數（CPI）較預期高，足以證明通賬受控，更有另一數據證明出入口數據亦勝預期，以上兩者均對股票市場非常有利。好消息豈止如此，內地突然宣布進一步放寬港澳自由行，涉及的城市包括內蒙、哈爾濱及青海等地；儘管是次開放的地方較為偏遠，但消息一出，當然亦是有利港股及在港上市的澳門股，加上港澳辦主任夏寶龍一連7天到澳門考察。雙管齊下的利好消息曾一度帶挈濠賭股集體落鑊，澳博（0880）、銀娛（0027）及金沙（1928）當然是最受惠。

由於它們是恒指份子之一，因此亦是帶動恒指走勢的其中一個板塊；再加上ATMJ及港交所（0388）一同發力，帶動恒指曾高見19203點。儘管恒指在上一個交易日（即佛誕假期前）有所回軟，但仍企穏在19000點之上，可見其銳氣猶在。隨著股王騰訊（0700）在本周二晚上公布業績，顯示上季收入增長雖然只有6.34%，但其列帳純利仍錄得62.12%的驚人升幅，上季經調整純利達到502.65億元人民幣歷史新高，按年增幅為54.48%，遠勝市場預期，帶動其股價在ADR亦因此而急升；而同樣於本周二晚公布業績的阿里巴巴（9988）於截至3月底止的第四季度經調整純利按年倒退10.8%，錄得244.18億元人民幣，表現則差過市場預期，導致其股價在ADR急跌；兩者相比，可以說是天堂與地獄之分。因騰訊在恒指有很大的佔比，若外圍市況，尤其是國內A股表現正面，恒指可乘勢更上一層樓亦不足為奇；現以18600點在支持區，上望則19500點。

從上述兩隻科技龍頭股有如天淵之別的業績分析，相信是其行業獨特而引致公司盈利升跌。眾所周知，騰訊最賺錢的地方是遊戲開發，現階段可說是行業獨特，毛利率高；而阿里巴巴則以電商業務為主，現今電商行業競爭激烈，相信無人不知，因而直接影響其盈利收入亦是有跡可尋。建議投資者未來選擇投資對象時，行業獨特亦是考慮因素之列；在芸芸科技股中，快手 (1024）可算是擁有其獨特之處，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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