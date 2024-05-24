城巴母企獲漢思能源增持近55%股權　涉資27.2億元　最新持股70%

漢思能源（0554）宣佈以總作價27.2億元，購入城巴母公司匯達交通控股（匯達控股）的54.44%股權，成為匯達控股的大股東。匯達控股現時的主要業務包括營運專營及非專營巴士，以及多媒體業務，估值為50億港元。

交易完成後，漢思能源將持有匯達控股的70%股份，代表著匯達控股及城巴將成為於香港交易所主板上市的漢思能源旗下的非全資擁有附屬公司。

公司指，此交易屬現有投資者之間的股權架構重組，令公共交通服務營辦商及能源供應商得以垂直整合，同時維持城巴作為善水資本投資組合公司之一的股權關係，有助達致零排放轉型及把握新能源市場的急速發展的機遇。城巴的核心管理層將維持不變，繼續帶領公司以相同理念發展。

作為交易的一部分，漢思能源於未來5年內可行使認購期權，進一步買入善水資本所持有匯達控股餘下的30%股份。同時，善水資本可於2029年至2031年間，可行使此權利向漢思能源出售其所持有的匯達控股股份。

善水資本在是次交易完成後將繼續作為匯達控股的直接股東，並持有顯著的30%股權。根據交易協議，善水資本亦將成為漢思能源的股東，以每股0.7961港元的對價持有其6.59%股份，並繼續參與匯達控股及城巴董事會，持續為其業務發展、收購，及新能源與氫能相關計劃，提供支持與顧問服務。

自善水資本於2020年收購城巴及新巴以來，成功為公司建立穩健的基礎，並致力拓展業務及推動轉型。為確保公司業務的穩定及持續發展，善水資本主席及首席執行官張堃先生將留任城巴的主席；而城巴的核心管理團隊，過去數年成功帶領公司走出疫情並邁向復甦，接下來亦將繼續負責公司的營運。

張堃表示：「今次股權重組後，城巴將成為香港交易所主板上市公司的一部份。自2020年收購城巴新巴以來，公司的轉型獲廣泛肯定，成功大幅提升營運效率。」

漢思能源行政總裁楊冬指：「收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶，一方面公司將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢，努力降低城巴燃油成本；另一方面公司發展氫能產業的戰略與城巴零排放轉型計劃可實現相輔相成、相互促進。」

楊冬先生補充稱：「在香港目前經歷經濟轉型及謀求發展階段、部分市場人士對香港資產投資仍處於審慎態度的同時，公司花大額資金投入香港本地資產，表明了本公司對香港經濟發展前景充滿信心。」