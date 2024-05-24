城巴母企獲漢思能源增持逾54%股權　涉資27.2億元　最新持股70%

漢思能源（0554）宣佈以總作價27.2億元，購入城巴母公司匯達交通控股（匯達控股）的54.44%股權，成為匯達控股的大股東。匯達控股現時的主要業務包括營運專營及非專營巴士，以及多媒體業務，估值為50億港元。

交易完成後，漢思能源將持有匯達控股的70%股份，代表著匯達控股及城巴將成為於香港交易所主板上市的漢思能源旗下的非全資擁有附屬公司。

公司指，此交易屬現有投資者之間的股權架構重組，令公共交通服務營辦商及能源供應商得以垂直整合，同時維持城巴作為善水資本投資組合公司之一的股權關係，有助達致零排放轉型及把握新能源市場的急速發展的機遇。城巴的核心管理層將維持不變，繼續帶領公司以相同理念發展。

作為交易的一部分，漢思能源於未來5年內可行使認購期權，進一步買入善水資本所持有匯達控股餘下的30%股份。同時，善水資本可於2029年至2031年間，可行使此權利向漢思能源出售其所持有的匯達控股股份。

善水資本在是次交易完成後將繼續作為匯達控股的直接股東，並持有顯著的30%股權。漢思能源以現金加股票方式支付代價，包括現金付款共5億元，將以內部資源及銀行貸款撥付，而代價約2.2億元以發行代價股份約2.79億股新股支付，佔擴大後股本約6.59%，而每股作價0.7961元，比周四收報0.4元溢價99%。至於餘下20億元則按遞延付款方式，分期以現金支付，由交易完成後6個月起先付2.5億元，整個付款為期3年。

可350萬元購威馳騰電巴

另外，收購公告披露城巴與內地車廠威馳騰之間的電動巴士採購框架協議，指城巴有權但無義務，向威馳騰訂購一次或多次、最多50輛電池電動雙層巴士，但須在2025年12月31日或之前訂購。

公告披露，2025年前買入，每輛價格約44.6萬至44.8萬美元，即港元約350萬元。城巴去年向傳媒展示首架威馳騰雙層電巴時，曾稱該巴士零售價為560萬港元，即該採購框架下每輛電巴售價較之前零售價便宜約210萬港元，但仍較傳統柴油巴士約200萬港元貴約150萬港元。

公告也提到，匯達交通與善水今年4月簽訂氫能諮詢及顧問協議，包括協助投資營運綠能巴士及加氫站，並完成城巴第二個加氫站的興建及營運，以及為匯達車隊增購至少20輛綠能巴士等。按協議，匯達須向善水支付每年2,000萬元顧問費，及每年一筆500萬元酌情花紅。

自善水資本於2020年收購城巴及新巴以來，成功為公司建立穩健的基礎，並致力拓展業務及推動轉型。為確保公司業務的穩定及持續發展，善水資本主席及首席執行官張堃先生將留任城巴的主席；而城巴的核心管理團隊，過去數年成功帶領公司走出疫情並邁向復甦，接下來亦將繼續負責公司的營運。

張堃表示：「今次股權重組後，城巴將成為香港交易所主板上市公司的一部份。自2020年收購城巴新巴以來，公司的轉型獲廣泛肯定，成功大幅提升營運效率。」

漢思能源行政總裁楊冬指：「收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶，一方面公司將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢，努力降低城巴燃油成本；另一方面公司發展氫能產業的戰略與城巴零排放轉型計劃可實現相輔相成、相互促進。」

楊冬先生補充稱：「在香港目前經歷經濟轉型及謀求發展階段、部分市場人士對香港資產投資仍處於審慎態度的同時，公司花大額資金投入香港本地資產，表明了本公司對香港經濟發展前景充滿信心。」