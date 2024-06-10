港股動力仍在　下半年見21000點目標不變｜伍禮賢

去年12月11日，本欄以「2024年審慎樂觀，恒指上望21000點」為題，指出港股在2024年較具投資價值。由於當時恒指點數位僅位於約16000點附近，因此亦有不少朋友問及，21000點會否過於樂觀。時過境遷，六個月後再回顧上半年市況，恒指於上半年暫時高見19700點。而筆者相信，下半年港股仍具向上動力，並維持恒指全年上望21000點的目標位。



在今年上半年，港股所處的宏觀環境出現幾方面新趨勢，料將再進一步有利於港股下半年的表現。

內地通脹數據回復至正增長水平

首先第一方面是經濟趨穩。上半年，內地於2月至4月份的CPI重回正增長水平，而社會消費品零售總額亦維持增長局面。而在工業表現方面，今年以來內地工業表現，包括內地平均用工人數增長，以及虧損企業比例下降，都反映工業處於改善之中。而內地製造業採購經理人指數，經歷去年下半年以來連續5個月收縮後，目前再度重回擴張區間附近。

第二個新形勢是相信下半年內地在傳統的貨幣政策方面仍有調節空間，同時未來內地央行有機會在二級市場實施購買債券，以作為一種新的恆常性貨幣政策調控工具，從而使為市場托底再提供一個新動力。此外，近期內地持續針對長期債市過度熾熱的現象降溫，內地長債債息有望扭轉持續向下的趨勢，利好港股市場投資氣氛。

港股估值逐步回升

此外，就是港股估值與成交出現回升，目前港股預期市盈率已經從最低向下偏離兩個標準差，逐步回升至一個標準差以內。加上不少大型藍籌企業提升分紅派息比例，目前恒指的股息收益率仍接近歷來最吸引水平。成交方面，港股交投在今年第一季出現反彈，同時第二季再進一步回升。若然未來成交繼續維持在活躍水平，則有望在資金供應繼續為港股帶來支持。

綜合以上因素考慮，港股下半年料仍具向上空間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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