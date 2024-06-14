中銀據報收緊納米樓按揭　封頂息高見P+1　星之谷憂加息潮擴大

美國聯儲局最新議息維持不變，今年減息次數或減至1次，意味港高息環境仍將持續一段時間。近期各間大型銀行普遍對按揭審批相對保守，除了早前就舊樓、工商舖調高按揭息率外，有市場消息稱，本港按揭龍頭中銀香港（2388）近期就納米樓按揭傾向審慎，曾批出高見最優惠利率（P）加1厘的封頂息，實際按息較市場息率高逾1厘。



中銀回應稱按個案評估非劃一定價

有市場消息稱，近期中銀對於納米樓按揭態度也傾向保守，不少審批個案未必做到市面最好「封頂息」的P減1.75厘（該行P為5.875厘），部分可能要P減1厘起。有個別納米樓申請個案，更高達P加1厘，即封頂息達6.875厘，較市面常見封頂息4.125厘高出2.75厘。

不過，消息稱有關按息相信不是劃一定價，而是按個案評估得出，而市面上仍有不同銀行承造納米樓按揭。

《香港01》向中銀查詢，該行發言人指出「本行處理客戶的按揭申請時，會綜合考慮不同因素，最終審批結果及服務條件會視乎個案的情況而定。」

星之谷莊錦輝: 若其他銀行跟隨料納米樓價格將進一步受壓

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，有大型銀行為了加強風險管理，採取極保守態度，如果其他銀行跟隨，納米樓物業的價格料會進一步受壓。他解釋，銀行是「揀客」加息，銀行收緊按揭早有端倪，繼早前工商舖加息、收緊轉按、重按及非住宅物業按揭等，相關措施已漫延至新造按揭。

銀行面對資金成本仍高，美國遲遲未減息，港銀加息壓力增加，莊錦輝預計，銀行針對較高風險物業按揭的加息潮會進一步擴大，樓齡較高的舊樓或成下一個目標，對大額按揭物業審批亦會再進一步收緊，同時會視乎客戶質素及物業情況去審批。建議準買家在選購物業時，要謹慎評估自身的承受能力，並關注物業質素。

值得留意的是，現時銀行拆息按揭（Hibor rate，H）息率為H加1.3厘，參考近日一個月拆息約4.5厘，即息率為5.8厘，仍低於上述封頂息的6.875厘，故此供樓時候實際上將採用5.8厘。以500萬元貸款額、30年還款期、按息5.8厘計算，每月供款約29,338元，相較以按息4.125厘計算的供款24,233元，高出5,105元或21%。