許正宇︰結合有為政府以及高效市場　有信心繼續獲得國際認可

《金融時報》引述瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti在瑞士一間大學演講時，指香港的財富管理業務正以每年7.6%的速度增長，並望於2027年或之前取代瑞士成為環球頂尖的財富管理中心。

財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體上表示，截至2022年年底，香港的資產及財富管理業務總值達30.5萬億元。根據行業統計，香港亦是亞洲區內最大的對沖基金中心，及僅次於內地的區內第二大私募基金中心，在2023年年底有2,700間單一家族辦公室在港營辦。

他又稱，在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，高效多元的資本市場及與國際高度接軌的規管制度，無縫連接內地以至全球的投資機遇，是基金及家族辦公室的理想落戶地點。除了海外投資者，香港的競爭力與吸引力亦備受權威研究機構的肯定。指在瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD) 昨日發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港排名從去年全球第7位回升至第5位，顯示香港為全球最具競爭力的經濟體之一。這除了有賴香港維持自由開放、高效和安全的營商環境、資金和資訊自由流通、人才滙聚、商業規則與國際最佳標準銜接、聯通內地和環球的資本市場和投資者等一貫以來的制度優勢之外，亦反映國際上認可政府在提升香港競爭力方面的不懈努力。

許正宇又說，政府宣布惡劣天氣下維持證券市場交易的安排將於9月23日起全面實行，令香港金融市場能服務好來自本地、內地及國際的所有企業及投資者，毋須受本地天氣情況影響。除了以上例子，當局亦已推出了多項金融政策措施，同時覆蓋傳統優勢市場及新興機遇，力求更好結合「有為政府」和「高效市場」，推動市場發展至更高台階。他有信心這些努力會繼續得到國際認可，讓香港國際金融中心的地位不斷鞏固、更趨昇華。