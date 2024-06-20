泛海系重組　泛海國際新股加現金　溢價53%私有化泛海酒店

滙漢控股（0214）、泛海國際（0129）及泛海酒店（0292）發聯合公告，建議集團重組，泛海國際全資附屬公司The Sai Group Limited，要約收購其及一致行動人士以外的所有泛海酒店股份，即佔總股本約33.29%，代價為每20股獲3股泛海國際新股份及現金0.7元，相當於每股約0.11元，較泛海酒店昨日收市價0.072元溢價52.78%。

要約人同時對泛海酒店可換股票據提出要約，根據基準計算，計劃代價及可換股票據要約應付的最高現金總額約為2354萬元。要約人擬以泛海國際的內部現金資源撥付建議所需現金。

滙漢控股、泛海國際及泛海酒店發聯合公告，建議集團重組。（公司網頁）

泛海酒店於計劃生效後將成為非上市公司及泛海國際的間接非全資附屬公司，股份在聯交所主板的上市地位將被撤回。

公告稱，要約為股東提供一個罕有機會，可以透過收取大筆現金付款變現其於泛海酒店的部分投資。此外，透過根據建議保留對泛海國際的股權風險並參與其所有權，連同現金付款，計劃股東可在市場價值及資產淨值方面基本保留其投資價值。

泛海酒店的公眾持股量約為33.29%。完成後，計劃股東將持有約7.09%的泛海國際股份，連同現有公眾泛海國際股東將合共持有約51.79%的泛海國際股份。完成後滙漢仍為泛海國際的控股股東，持股由51.79%降至48.12%。

滙漢控股（0214）、泛海國際（0129）及泛海酒店（0292）分別升1.3%、跌4%及飆30.6%。