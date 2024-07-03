滙豐投資管理料聯儲局年內或減息半厘　資金將重返亞洲區股市

聯儲局在今年會否減息，一直為市場人士焦點。滙豐投資管理預期聯儲局會將利率「維持在較高水平多一後時間」，料年底前減息0.25厘至0.5厘，又預料在2025年進一步放寬政策。



滙豐投資管理又指出相信環球經濟增長及投資市場將持續強韌，但基於不明朗因素加劇，以及各地經濟增長與政策上的差異，投資者有必要採取防守性的增長策略。

在上半年，勞動市場興旺及利好的財政政策有助環球經濟抵禦限制性利率的影響。經濟力量正逐步轉移至亞洲及增長前景強勁的新興市場。另一方面，歐洲的經濟體繼續面對挑戰，包括通脹步伐再度加快等。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

料經濟出現軟著陸

展望未來，滙豐投資管理的基準預測認為經濟將邁向軟着陸階段，經濟增長將擴大，通脹再次開始放緩，尤其美國通脹將在今年餘下時間內逆轉向下。雖然預期新興市場通脹將會緩和，但由於中國的豬肉及能源價格輕微上漲，因此預期中國的通脹將會逐步上升。

該行指出現時美國股市動力仍然強勁。然而，有明顯跡象顯示股市的估值熾熱，較高收益率的機會大多出現在美國以外。預計其他股票市場出現更多機遇。由於日本股市估值偏低、宏觀經濟復甦以及長期企業改革的議題，仍然看好日本股市。

指內地股市市盈率約10倍

新興市場方面，今年投資者由拉丁美洲重返亞洲市場，為區內帶來具吸引力的機遇。基於亞洲經濟增長前景令人振奮，包括中國持續的支持性政策已令本地生產總值增長回穩，以及股票市場現時處於10 倍市盈率，約為中等水平，仍然繼續重視亞洲。