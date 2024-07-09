A股IPO爆「撤單潮」　內媒︰約600名保薦人白忙一場　8000人離職

內地IPO市場爆「撤單」潮，衝擊證券業界。內媒《第一財經》根據Wind數據不完全統計顯示，年內僅有21家券商實現了IPO承銷保薦業務收入。同時，隨著擬上市企業的大面積「撤單」，約52家保薦機構和600餘位保薦代表人「白忙活了一場」。

僅46家公司首發上市

報道指出，內地年內僅46家公司首發上市，數量按年下降74%；首發募集資金總額338.356億元，按年下滑84%。服務46家上市公司的保薦機構合計21家，其中中信證券、中信建投、民生證券、華泰證券、海通證券的IPO保薦項目數量均為4家。

如果按發行統計，年內，上述21家券商的IPO承銷保薦業務收入合計19.74億元人民幣﹙下同﹚，按年下降86%。華泰證券、中信證券、海通證券年內的承銷保薦業務收入均在2億元以上，其中，華泰證券接近3億元，市場份額最高，達到15%；中信證券年內的承銷保薦業務收入約2.6億元左右，市場份額位列市場第二，接近13%；海通證券約在2億元左右，市場份額為11%。

內地IPO市場爆「撤單」潮，衝擊證券業界。﹙資料圖片﹚

318家擬IPO企業終止審核

至於「撤單」，第一財經根據Wind數據不完全統計顯示，截至目前年內已有318家擬IPO企業終止審核，包括主機板116家、創業板92家、科創板58家、北交所52家。

「撤單」潮涉及52家保薦機構，合計636位保薦代表人。其中，中信證券終止審核的企業數量最多，達到42家；其次是中信建投和海通證券，均為25家；另外，中金公司的終止數量也達到了22家。

8000多名從業者離開證券業

近段時間，金融圈降薪風波不斷。事實上，對於證券行業來說，降薪從兩年前就已經開始，更出現離職潮。

《第一財經》引述Choice資料顯示，年內，已經有8,000餘從業者離開了證券行業。截至今年7月8日，證券行業從業人員總數為34.38萬人。

其中，在中國證券業協會註冊的保薦代表人總計8,779人，從保薦代表人的分佈來看，頭部聚集效應非常明顯，保薦代表人數量排名前五的證券公司總共擁有保代2,615人，佔比達到30%。