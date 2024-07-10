路透引消息人士稱內地財政部　針對四大審計公司進行更嚴格審查

《路透》引述3名知情人士指出，內地財政部將正對四大審計公司為本內地公司的審計工作，進行更嚴格審查，又指出人們擔心審計公司揭露企業不法行為做得不夠。



知情人士指出更嚴格的審查主要集中在德勤﹑安永﹑羅兵咸﹑畢馬威及其對一些金融公司及高槓桿公司審計工作。

調查於數月前開始，是在監管部門對恒大（3333）的「中介機構」進行調查後展開。「中介機構」是指審計公司﹑評級機椄及其他金融服務供商。

據報四大面臨更多質詢

知情人士指出財政部對四大會計事務所的審計工作會進行例行檢查，但今年要求提供的文件較往年多，審計公司面對的質詢數量大幅增加。

據兩名知情人士透露，財政部特別關注債台高築省分體質欠佳小銀行的審計工作。中國資產管理公司的審計工作也受到密切關注，對高槓桿國有企業和房地產開發商審計也受到嚴格檢視。