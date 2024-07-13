國泰林紹波料明年首季客運力全面恢復　稱短途客運競爭劇烈

疫情結束後本港航空公司積極恢復客運力，幫助香港旅遊業重新發展。國泰（0293）行政總裁林紹波接受傳媒訪問時指出，目前公司客運運力為疫情前的80%水平，預期至明年首季時回復至100%水平，又表示會投放更多運力於過境香港業務。



他接受《港台》訪問時認同過境業務對會影響平均收益率，可是在疫情前公司約一半生意來自過境業務，預料重建完成後收益率會逐步正常化，明言過境業務並非需要特別擔心的問題。

他又指出自年初以來公司運作非常穩定，並無因為資源不足而需要取消航班，有信心情況可持續。他又指出整體客運生意按預期發展，特別是長途需求非常強勁，不過短途客運競爭劇烈，本地及外國航空公司均加開班次，對票價帶來壓力。

國泰CEO林紹波指出，對上半年公司貨運業務表現感到滿意。（廖雁雄攝）

首批來自內地機艙服務員已提供服務

談及招聘人手情況時，林紹波指出去年首次將見習機師計劃擴至內地，有關學員已陸續畢業加入機師團隊。同時從去年起已在內地招聘機艙服務員，首批機艙服務員已完成訓練並已開始投入服務。目前國泰航空及香港快運合共有逾300名內地機艙服務員，未來仍以香港員工為主。

早前國泰已斥資97.5億元，向政府購回餘下的50%優先股，連同在本月底任何未付優先股股息，總額為99.77億元。林紹波指出贖回優先股反映出在過去18個月財務重建相當成功。

林紹波指出，國泰航空與HK Express香港快運目前合共有300名來自內地的機艙服務員。(香港快運圖片）

稱對貨運業務感滿意

此外林紹波對公司貨運業務上半年表現感到滿意，主要是電商活動興旺帶動內地出口及貨運業。