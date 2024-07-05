國泰贖回最後一批優先股　政府先後獲派股息逾24億

國泰航空（0293）公布，政府旗下Aviation 2020，發出贖回及註銷餘下約一半優先股份的通知。



公司指，去年年12月4日完成首次贖回後，今日正式向政府發出通知，贖回及註銷餘下9,750萬股優先股，贖回價格為每股優先股100港元，及加上計算至（但不包括）今年7月31日的任何未付優先股股息，總額合共約99.77億港元。

國泰表示，Aviation 2020持有全部1.95億股優先股期間，應佔股息總額約為24.4億元。另外，根據Aviation 2020任命兩名觀察員進入董事局的權利將自動終止。

國泰表示，據章程細則公司可通過向Aviation 2020發出不多於 30天但不少於15天的通知，贖回全部或部分優先股。被贖回的優先股將被立即註銷。

翻查資料，受新冠疫情影響，國泰於2020年宣佈啟動390億元資本重組計劃，以應付疫情所造成的財政壓力。計劃包括向特區政府發行195億元優先股與認股權證，並接受對方78億元的過渡貸款，合共273億元。

據協議，政府當時委派現時為港交所（0388）主席唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰董事局觀察員，以維護政府於國泰航空集團投資的利益。

政府發言人回應指，2020年6月運用土地基金向國泰航空集團投資273億元，以期於新冠狀病毒病疫情引發的突如其來衝擊下，維護香港作為國際航空樞紐的地位。根據相關投資協議，政府於2020年7月委派唐家成及袁國強為觀察員列席國泰董事會，直至國泰償還所有貸款、清付利息和從政府贖回所有優先股為止。

特區政府欣悉國泰將回購所有餘下優先股的決定，並感謝兩位獲政府委派列席國泰董事會的觀察員唐家成和袁國強，在過去數年的寶貴貢獻。

政府表示：「香港國際航空樞紐地位的重要組成部分，包括了以香港作為基地的主要航空服務提供者。隨着特區政府向該公司的投資在關鍵時期發揮了重要作用，而其營運和財務情況亦隨着香港全面通關得以全面改善，我們期望公司能全速全面恢復運力至疫情前水平，並積極拓展客貨航班網絡，不斷提升服務質素，進一步支持鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位。」

政府稱：「香港在去年恢復全面通關，各地人員往來復常，市場對世界各地往來香港航班的服務需求持續上升，香港國際機場的航空交通量錄得顯著增長。在二○二三年四月至今年三月期間，香港國際機場的客運量上升超過260%至4 520萬人次，飛機起降量上升超過90%至31萬架次。今年首五個月，訪港旅客人數超過1 800萬人次，在旅遊高峰期的客運量及飛機起降量均回復至疫情前80%水平，並預計於今年年底前完全恢復。貨運方面，受惠於電子商貿的強勁需求，機場的貨運量去年達450萬公噸；在過去14年當中，香港國際機場有13年是全球最繁忙的貨運機場。」

政府：「展望未來，特區政府將繼續全力提升國際航空樞紐的優勢，並加強與本地航空公司溝通，務求在籌劃航線網絡時能全面顧及香港整體經濟和社會的發展需要。當中，國泰已因應國家進一步開放西安市和青島市為『個人遊』計劃的城市，於今年三月底起增加往來香港與這兩個城市的航班；另外亦將於今年十月開通往來沙特阿拉伯首都利雅得的直航客運航班，進一步加強香港與『一帶一路』沿線國家的聯繫。為更好配合國家『空中絲綢之路』的建設，以及把握三跑道系統帶來的機遇，特區政府會繼續加強與現時主要航線及具潛力的『一帶一路』航線，包括位於歐洲、非洲、南美洲及亞洲在內等地區之間的航空服務聯繫。香港機場管理局亦將繼續支持及鼓勵航空公司開展及增加航班往來香港，並與相關機構合作加強宣傳，增加來港旅遊及商務的需求。」