新加坡銀行予恒指明年中目標20600點　建議加入另類投資增持黃金

新加坡銀行香港首席投資總監辦公室中國股票策略師霍慧敏表示，對整體股票市場持偏好或超配建議，特別是日本以外的亞洲市場，包括印度、印尼、南韓及新加坡市場。中港股市也存在機遇，建議可留意高質量股息板塊或個股，包括電訊、能源及銀行，恒指未來12個月（明年年中）目標價為20600點。



傳統股債六四配置已不再合適

她指出，看好整體股票投資主要考慮到下半年進入減息周期，美國經濟軟著陸，企業盈利有所較強支持。不過，對於美股、歐股及日股持中性配置建議，當中美股主要考慮到估值偏貴，而日股也剛由超配下調評級至中性。

新加坡銀行香港首席投資官辦公室主管鄧永健預計，美國聯儲局將在下半年減息兩次，分別在9月及12月，每次減25點子。股債投資市場上半年有不錯表現，但短期風險上升，預計波動會增加，當中對債市持中性評級，並建議增加黃金投資，及加入另類資產投資。

留意科技AI醫療及清潔能源板塊

他指出，隨著地緣政治升溫，以往一般的長期投資組合策略，即持有60%債券及40%股票已不適當，因不能有效分散風險。市場並預計特朗普將回朝再度當係美國總統，其政策或令推高長期通脹，故此建議在投資組合中，加入另類投資如私募股權，以減低經濟周期等方面的影響。

同時，地緣政治會推高國防開支，帶動科技、能源及金屬需求，可留意相關板塊投資機遇。另外，可留意科技、人工智能（AI ）、醫療保健及清潔能源板塊的投資機遇。