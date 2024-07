蘇富比置地旗艦藝廊搶先睇！無懼消費降級　亞洲區新客半年增30%

國際拍賣行蘇富比(Sotheby's)宣佈,其旗艦藝廊於中環置地遮打將於本月27日開幕,佔地2.4萬平方呎,屆時將對公眾開放。該旗艦藝廊地下一層為博物館級別的展覽空間,一樓則提供零售展品,以5,000港元至5,000萬港元不等的定價,可供即時收藏。



蘇富比亞洲區董事總經理洛嘉熙(Nathan Drahi)表示,僅在過去半年,蘇富比在亞洲市場就錄得30%的新客增長。談及近來中港經濟環境或不似此前繁榮,會否因消費降級致使奢侈品業務也因此受損。洛嘉熙笑稱自己沒有水晶球,意即無法未卜先知,但是仍然在亞洲以及中國市場,看到了業務持續增長的動力。(We see some sustained momrntum coming out of Asia and China in our business)。而企業在香港扎根數年,他大讚本港產業基礎、稅制、資本流通優勢強,對於香港業務增長充滿信心。

力拓亞洲區收藏家

置地公司早先曾宣佈投資4億美元(折合約31.2億港元),全面升級置地廣場,打造十座多層式品牌之家旗艦地標(Maison destinations)。當中,蘇富比旗艦藝廊為當中首家揭幕的地標,零售展品將以5,000至5000萬港元不等的定價,供即時收藏。

蘇富比指,此藝廊將力拓亞洲地區收藏家群體,是區內發展的里程碑,2023年亞洲地區客戶銷售量佔蘇富比全球總銷量的30%,成為其全球第二大市場。未來數月內,紐約和巴黎也將開幕新的空間,將於中環旗艦藝廊相輔相成。

洛嘉熙(Nathan Drahi)表示,僅在過去半年,蘇富比在亞洲市場就錄得30%的新客增長,主要集中在大中華區收藏家,即來自內地、香港和台灣的收藏家。

蘇富比今次的新藝廊中,不少藏品為來自中國的遺產文物,例如宋代的碗,不僅有利於通過文化背景認同吸引大中華區買家,同樣可以滿足國際收藏家的品味。

讚中國收藏家購買力強

談及近來中港經濟環境或不似此前繁榮,會否因消費降級致使奢侈品業務也因此受損,洛嘉熙舉例稱,兩個月前,在紐約舉辦的一場非常重要的拍賣會上,超過三分之一的買家是亞洲人。此外對於高淨值人士,他舉例稱在紐約的拍賣會上,有一些開出的「非常非常高」的價,同樣來自中國收藏家,中國買家在區內的佔比約有80%。

他笑稱自己沒有水晶球,意即無法未卜先知,但是仍然在亞洲以及中國市場看到了業務持續增長的動力。(We see some sustained momrntum coming out of Asia and China in our business)。而單獨提及香港,洛嘉熙認為,蘇富比扎根香港數年,此前還慶祝過50週年慶典,讚本港有強大的產業基礎,稅務制度高度友好,資本流通有優勢,因此對在港的業務增長前景充滿信心。

年輕一代偏愛中國藝術品

此外蘇富比還透露,今年上半年,其31%佔比的客戶為千禧一代,以及40歲以下的年輕一代,當中23%的人士都對中國藝術品感興趣,其次則是鐘錶、珠寶和手袋。

蘇富比稱,在置地打造一系列展覽活動,其將以「別有洞天」為題,當中一場展覽就將在八月中旬揭幕。置地公司執行董事江璣若表示,蘇富比旗艦藝廊是置地廣場升級計劃的首個里程碑。