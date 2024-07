市場研究機構Canalys報告指,今年第二季iPhone在內地出貨量下降超過40萬部,按年下跌約3.9%,出貨不足1,000萬部。其排名降至第六,市場份額降至14%,較上年同期的16%下滑。



根據該機構報告,Vivo手機重登榜首,市佔率19%,按年增長15%至1,310萬部,主要憑藉其穩固的線下渠道以及對「618」電商需求的捕捉。

OPPO、榮耀、華為、小米(1810)則依次緊隨其後。當中華為增速略有放緩,出貨量1,060萬部,市佔率15%。而小米K70系列和旗艦14系列繼續保持強勁勢頭,按年增長17%至出貨1,000萬部,重回前五名。

