外媒指碧桂園清盤聆訊延至明年1月　預料10月公布離岸債重組方案

外電報道，內地房地產開發商碧桂園（2007）今日（29日）再次迎來香港法院的清盤呈請聆訊。此前法院已兩度將聆訊押後，碧桂園因此面臨越來越大的壓力，需要證明其在境外債務重組方面取得了進展，以避免被強制清算的命運。



其後外電引述香港法院表示，碧桂園的清盤聆訊押後至明年1月。

報道引述碧桂園律師稱，預計將於今年10月公布離岸債務重組方案，公司預計計劃安排將在2025年初獲得批准。

碧桂園今日再次迎來香港法院的清盤呈請聆訊，此前法院已兩度將聆訊押後。（資料圖片）

這家昔日的房地產銷售冠軍去年10月發生了美元債違約，今年2月遭債權人建滔集團旗下Ever Credit Ltd.提起清盤呈請。《彭博》報道，香港法院在5月和6月兩度將清盤呈請聆訊押後。

6月合同銷售金額按年下降73%

碧桂園上月末在港交所披露，正在積極探索所有可行的境外債務重組選項，持續定期反饋專案小組和協調委員會的顧問提出的盡職調查請求，並稱將持續專注於物業項目的竣工交付及銷售業績的提升。

內地政府已推出一系列支持樓市政策，但無阻樓價繼續下跌。碧桂園6月份合同銷售金額按年下降73%。面對體量巨大的交房任務，董事局主席楊惠妍承諾下半年將窮盡各類資源保交房。

進入7月以來，碧桂園的信用評級因缺乏足夠信息遭穆迪撤銷，長期停牌的股票也被剔除出恒生系列指數，或進一步增加公司融資難度。公司此前曾將三隻境內債再度展期，並據悉尋求出售晶片製造商長鑫存儲的股份以籌集資金。

據其2023年中期業績顯示，碧桂園背負著總計1.36萬億元人民幣的債務，公司尚未發布全年業績。目前碧桂園的境外美元債每1美元面值徘徊在8美分左右，反映市場較低的回收率預期。