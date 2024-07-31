富途全港首推零佣金交易Crypto　支持港元實時匯率直接交易

富途8月1日起Crypto交易服務正式上線，成全港首家推出零佣金交易Crypto的券商。通過社區互動等任務，還可獲800元港幣等值的比特幣。



可用港幣及美元以實時匯率直接交易Crypto

富途證券接獲香港證監會批准升級其牌照，可向包括個人投資者在內的合資格香港投資者，提供Crypto交易服務。此次新上線的Crypto交易服務，同受證監會規管。

富途指，過往投資者使用傳統渠道交易時，多數須將法定貨幣先行兌換為USDT等穩定幣，再通過幣幣交易的方式買入Crypto。而現在，客戶可使用港幣及美元以實時匯率直接交易Crypto，門檻低至80元港幣或10元美金，增加一重安全保障。

富途8月1日起正式上線Crypto交易服務，成全港首家推出零佣金交易Crypto的券商。（資料圖片）

可兌換800元港幣等值的比特幣獎賞

富途牛牛於平台上發起小遊戲，新老客戶皆可參與，可兌換800港元等值的比特幣獎賞，獎賞將於活動結束十五個交易日內將獎賞發放至客戶賬戶中。

由8月1日起至8月31日，香港新客戶投資者成功開戶並累計存入1萬港元，於其後60日維持每日日均資產1萬港元或以上，即可獲取三選一的獎賞，包括600港元比特幣、400港元超市禮券或1股阿里巴巴美股股票。