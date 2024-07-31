個人信貸資料機構「諾華誠信」資金耗盡結束營運　退出信資通

個人信貸資料服務機構「諾華誠信」即日起結束營運，並退出｢信資通｣（CDS）。



香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會今日（31日）接獲「諾華誠信」通知，即日起結束營運，並退出多家個人信貸資料服務機構模式「信資通」（CDS）。

行業公會發言人表示，諾華誠信退出，不會影響｢信資通｣的運作。公會將依照既定的信貸資料服務機構退場程序，確保諾華誠信的退場工作妥善進行，包括監督該公司盡快銷毀其所有從參與｢信資通｣所下載的個人信貸資料。

諾華誠信發聲明指，資金耗盡結束營運。（資料圖片）

諾華誠信：資金耗盡

「諾華誠信」聲明指，由於資金耗盡，過去幾個月市場投資情緒仍然疲軟，阻礙了及時投資。公司將立即停止其信用諮詢機構業務，並退出「信資通」，形容是一個艱難的決定，但指會確保清盤過程順利進行，遵守所有相關法規並保障資料和隱私的保護。

諾華誠信退出之後，「信資通」將由3間機構變為剩下兩間營運商，分別為平安集團旗下平安壹賬通徵信及環聯信貸。

行業公會已委任獨立第三方密切監察相關工作，以保障消費者個人信貸資料的安全，並已就事件知會香港個人資料私隱專員公署。