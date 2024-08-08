瑞銀料內地下半年線上零售按年增5%至7%　互聯網板塊揀股謹記一點

瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰，總結內地互聯網電商情形表示，當前行業已觸底，但尚需一個反彈契機（Bottoming but yet a turnaround）,預計下半年線上實體零售商品增長，將介乎5%到7%。其表示，暫未見外資有大規模回歸該行業的跡象，反彈時機仍尚需等到有價值的宏觀政策出台，刺激內房及就業提升。



就投資而言，其坦言整體市場雖一般，但個股仍有績優者，也不乏有個股年內漲幅達2至3成。不過其提醒，並不推薦因貪平，盲目追求市盈率PE較低的個股，反而建議選擇由底層盈利邏輯推動的公司，例如外賣、遊戲公司等，認為其均有不錯表現。



拼低價策略漸失靈 平台失品牌廣告影響變現率

方錦聰表示，當前內地零售消費環境，整體而言線上優於線下。而就板塊而言，消費情緒也由更注重實體物質，轉向體驗性消費，板塊內部體育及娛樂產品，就以按年11.2%的增幅領跑一眾子板塊。

而當下雖然存在消費降級的情況，不過方錦聰認為，用消費更為理性則更妥帖。他表示，消費者更多為減少購買頻次及件數，一味拼低價的策略逐漸失靈。

方錦聰解釋稱，廣告為平台收入的重要來源，且多為品牌商家投放。在當前AI智能推薦相似品類的當下，如若消費者瀏覽品牌商品後，再接收到「白牌商家」，即暫未有知名度，或不具備品牌授權的商家推薦，則難免選擇更具性價比的「白牌商家」。如此，則原本投放廣告給平台的品牌商家，因利益受損而縮手，最終傷害平台的廣告收入，影響變現率。

瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰預計下半年線上實體零售商品增長，將介乎5%到7%。（夏家朗攝）

中間貿易商生存空間料縮窄 直播電商發展受限

此外，行業整體利潤率漸薄，方錦聰認為，「白牌商家」和高端品牌其實均有盈利空間，惟中間部分的貿易商、貼牌商生存空間將縮窄。其解釋稱，「白牌商家」可利用減價去庫存、出海兩條途徑維持競爭力，未來幾年內將逐漸消耗產能、汰弱留強。而品牌商家則會優先維護利潤率，保持品牌形象。

不過其續指，預計直播電商發展將不如此前。從供應端而言，當前商家主要目標為減少庫存深度，但直播由於無法預計出售需求，需要較深庫存。而從需求端而言，電商直播的產品常有貨不對辦嫌疑，且時間受限，因此預計電商將回歸傳統的貨架電商平台。

方錦聰認為電商平台將更注重利潤率，互聯網板塊每股盈利增長可達至15至20%。（資料圖片）

料互聯網板塊每股盈利增長最高達20% 勿貪平只選低PE

從投資視角而言，方錦聰認為電商平台將更注重利潤率，如果預計中國整體GDP將以4%至5%的速度增長，則互聯網行業收入就有約6%至7%，行業利潤率就有約10%至12%。且互聯網公司近來愈發注重股東回報，縮減股本，因此料每股盈利增長可達至15至20%，行業平均PE約為15倍。

但是他特別提醒稱，不推薦投資者因貪平，盲目追求市盈率PE較低的個股，因為PE率低的公司，就其觀察，不僅未有反彈，PE還有進一步下降的趨勢。反而建議選擇由底層盈利邏輯推動的公司，例如外賣、遊戲公司等，認為其均有不錯表現。

暫未見外資大規模回購 需待政策刺激

其續指，外資暫也未見到大規模回歸，反而外資認為當前的印度，就是幾年前的中國。因此方錦聰解釋稱，外資當前認為，「高配」印度、「低配」中國，總是可以跑贏。他續指，當前仍未見顯著的政策刺激，需要等到有價值的宏觀政策出台，刺激內房及就業提升，信心回暖方可。而在理性消費的當下，仍是拼低價的平台目前跑出。