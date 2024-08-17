彭博﹕西班牙服裝品牌Mango租中環巨舖　月租120萬元低高峰期6成

國際知名消費品牌逐步重回香港市場。外電引述消息人士報道，西班牙快時尚品牌Mango以月租120萬元，承租中環皇后大道中泛海大廈的巨舖，呎租逾63元。不過租金較疫情前低20%，若與2014年高峰期相比，跌幅更達到60%。



位於皇后大道中59至65號泛海大廈的巨舖，為大廈地舖及1樓，面積達到1.9萬平方呎。據《彭博》引述消息人士報道指出，Mango以月租120萬元，租用相關樓面。《彭博》報道亦指出，Mango及泛海均無作出回應。

報道指本港樓市回落有助國際品牌重臨

目前在香港尖沙咀iSquare擁有一間門店的Mango，在過去數年規模有所收縮。報道指出隨著該品牌再次關注香港市場，認為國際品牌對香港市場信心下滑期即將結束。同時本港樓價及租務市場回落，亦有助國際品牌在香港發展。

報道又指出隨著香港放寬簽證要求，吸引更多內地中產階級來港，有助推動香港消費市場之餘，亦可增加吸引國際品牌前來發展的能力。

皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓。（2024年8月攝/蔡偉南攝）

翻查資料，英國時裝品牌TOPSHOP曾為該巨舖租客。自2013年起，以月租300萬元承租。至2017年續租時，月租已降至150萬元。TOPSHOP於2020年8月宣布退出香港市場，而位於泛海大廈的巨舖租約則於2020年10月屆滿，並且結業。據了解自TOPSHOP遷出後，一直未有長期租戶進駐，近年多作短租之用。

↓昔日TOPSHOP租用及近年交吉情況↓

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在今年3月底至4月7日期間，瑞士高級護膚品牌La Prairie於泛海大廈巨舖營運限定店。當時有市場消息指出，該護膚品牌以短租租用1個月，租金為50萬元，呎租為26元。當時舖位外牆換上藍色為主調。