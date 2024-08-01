成交若有改善　港交所弱勢有望扭轉｜許繹彬

港股持續不振，跟跌唔升的現象在七月持續出現，埋單計數，七月合共下跌325點，七翻身效應可謂完全失靈。港股在七月如以高低位計算，差距更達1,393點，除曾一度失守17000點大關外，在本年五月的大好形勢亦可肯定全部消化，打回原型，甚至跌凸。淡友可謂在七月中旬開始佔盡上風，連去到期結日（本周二），完全不讓好友回氣，將恒指踩穿17000點。儘管最終在17000點暫時企穏，但港股三大指數均創下自4月23日後的3個月收市新低，科指同時創3個月收市新低。



但由於成交持續不足，更在本周暫曾創下847億元，跟指數一樣，均是創逾3個月新低。值得一提的是，一向對港股成交可謂唯一支持的北水，亦在本月中旬開始出淨流出的狀況，情況已不可跟上兩個月作出對比；慶幸的是，昨天（31/7）在七翻身月的最後一天，上證指數突然抽升，重返2900點以上，港股亦作出絕地反擊，急升近350點，升穿17300點水平，成交亦顯著增加至近1,200億元。

內地經濟數據予人復甦動力不足之感

筆者認為，港股不跟環球股市的走勢，相信投資者亦早已知悉，但為何會突然在七月份「走晒樣」，出現信心危機？相信是內地陸續出台的數據，令人擔憂國內經濟復甦不似預期。從上證指數毫無起色及反復尋底，並創下五個半月以來的低位，足以令人不寒而慄。人民幣匯率則創下8個月最弱的境況。眾所周知，港股在缺乏外資支持下，唯一出路便是北水力度需要足夠，但從上述兩項數據可見，北水力度減少，甚至出現淨流出，好有可能是班師回朝。

加上，本周較後時間將會有央行議息結果，以及美科企業績及經濟數據等將會出台，倘若其中一樣數據不似預期，足以摧毁現在一直處於下風的港股，令恒指一度失守17000點心理大關。此外喜觀看圖表的投資者，恒指在本周不止是跌穿17000點大關，更「死亡交叉」，（10天線跌穿250天線），及（20天線跌穿100天線）的不利信號；在種種不利的情況下，投資者已現信心危機，而市場出現人心虛怯的現象，亦可算是無可厚非；而港股一向也是可謂「成也A股，敗也A股」，A股反彈後對港股有相應的反應，相信一定遠比美股反彈為佳。因此，港股一定希望Ａ股能夠生生性性；否則如短期如Ａ股又再原地踏步或國內再沒有迎合市場需要的消息出台，港股可能成交又再萎縮，再次打回原形；如投資者深信港股成交能持續穏步上揚，跌至體無完膚的港交所（0388）現水平不妨可多加留意。

上海恒隆廣場

藍籌企業業績要留意

但投資者亦須值得留意的是部分藍籌股公佈業績的日期，因為如公佈後偶有差池，就會出現如近期公佈業績後的恒隆地產（0101）一樣，該公司中期純利按年下挫55.7%，派中期息0.12元，按年減33%，其股價在公佈業績後大跌11.7%，股價創下24年新低；而藍籌股有如此的跌幅，可謂甚為罕見；同時亦拖跨整個地產版塊；因此投資者除需要留意大市的走勢外，藍籌公佈業績亦不可輕視。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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