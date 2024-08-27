名門打骰餐廳Classified　供應商呻遭拖數　公司︰正處理相關貨款

本港飲食市道不景，就連名門後代所開設的高級食肆，亦不能倖免。其中，由城中名人，包括鋼鐵大王龐鼎元之孫、新世界（0017）駙馬龐建貽，以及香港賽馬會前主席黃頌顯之子黃子超揸莊的飲食集團Classified Group（8232），近日鬧出「遲找數」風波。有Classified旗下食材供應商向《香港01》爆料，指Classified近一年找數時間愈拖愈長，由過往30日拖至需時約60日才願意找數，每次涉款約6位數，變相令小公司陷入資金鏈斷裂危機。



而再查看Classified Group最新一份財報，更赫見現金銀行結餘由去年底620萬元，短短半年間，大跌逾95%至僅得27萬元現金，倘無「新水」，粗略估算現金僅夠公司營運1/3個月。《香港01》曾向集團查詢相關事件，公司回應指，過去一年香港飲食業遭遇極之困難的經營環境，但已即時與各供應商聯繫，處理相關應繳貨款，同時亦與各供應商、商舖業主維持溝通，期望能一起共渡時艱，



Classified為歐式休閒餐廳，主要供應精品葡萄酒、手工麵包及各式西餐，走中高檔路線。（歐嘉樂攝）

遭遲找數 食材供應商大呻「好無奈」

Classified為歐式休閒餐廳，主要供應精品葡萄酒、手工麵包及各式西餐，走中高檔路線，4間分店位處大坑、跑馬地、淺水灣及赤柱。

本港飲食業吹淡風，加上港人北上潮影響，整個行業都陷入水深火熱之中。Classified其中一個食材供應商向《香港01》投訴，指該集團找數時間愈拖愈耐，由過往30日內找數，變成不時要追數，每次涉款約10萬元。「追嗰陣就採取拖字訣，拖下拖下就60日先會找數。」

該食材供應商又提及，明白現時市道欠佳，不少餐廳都會出現拖數情況，但如果情況持續，不排除自己公司資金鏈出現斷裂，最終倒閉收場。「其實Classified啲股東個個都咁有錢，仲要咁拖數，真係好無奈！」他又大呻，「好希望龐生呢啲有實力嘅餐廳老闆，可以體諒下小商戶，畀啲良心，找返啲應該要找嘅數錢。我哋成個行業共渡時艱一齊捱，唔好搞到惡性循環，更多人失業。」

Classified發言人回覆指，已即時與各供應商聯繫，處理相關應繳貨款。

發言人：已即時聯繫各供應商處理應繳貨款

Classified發言人回覆指，受客觀外在環境影響，過去一年香港飲食業遭遇極之困難的經營環境，集團亦不例外。雖然如此，但Classified堅持繼續經營，未有縮減人手，與各供應商、商舖業主維持溝通，期望能一起共渡時艱。

就是次事件，集團雖不知道投訴人身份，但已即時與各供應商聯繫，處理相關應繳貨款。發言人又強調，集團一直十分重視與各生意伙伴的合作和溝通，務求各方的合作和睦、暢順，會繼續原有的經營方針，期望經濟環境早日改善。

Classified最新中期業績，現金結餘僅餘27萬元。（歐嘉樂攝）

現金結餘不足30萬 流動負債逾1300萬

查看Classified上周五最新公布的中期業績，期內收入約1,777.7萬元，虧損299.6萬元，按年擴大82.6%。與此同時，集團銀行結餘及現金僅得27萬元，較去年底的620萬元，大減95.5%或593萬元。若以此粗略推算，集團每月現金消耗速度平均約為98萬元，以現時手持不足30萬元現金計，只夠撐營運約1/3個月。

另一邊廂，Classified流動負債卻達到1,340萬元，當中主要包括780萬元的貿易及其他應付款項及應計費用。

至於上述食材供應商所指的「遲找數」問題，在財報中同有反映。據財報顯示，於去年底，Classified貿易應付款項，即「找數」時間，48%款項會在0至30天支付、近45%款項會在31至60天之間支付，需時90天以上支付的遠不足1%，僅有7,000元；惟至今年6月底，0至30天支付款項佔比，略跌至44%；31至60天之間支付款項佔比則跌至39.8%。反之，61至90天及90天或以上支付款項總佔比則有所提升，需時90天以上支付款項升至11.6萬元。

龐建貽目前所佔Classified股權最多，有40.9%。（資料圖片／廖雁雄攝）

上市8年均虧損 股東屢向Classified泵水

Classified營運表現遜色，一眾老闆過去亦有「泵水」，冀助公司渡難關。龐建貽目前所佔公司股權最多，有40.9%，而另一主要股東、公司主席黃子超則佔24.8%。翻查上一份2023年年報顯示，二人曾「自掏腰包」，各自向Classified提供450萬元，即合共900萬元貸款，予公司以繼續營運。

集團亦在去年9月，以「兩供三」比例供股，向股東「抽水」1,281萬元。當中最大一筆支出，為集團償還股東貸款510萬元，另有385.3萬元用於支付薪資，以及有244.1萬元支付貨款，另有141.2萬元用於改善及升級餐廳設施。

Classified上市以來，8年皆見紅。（01製圖）

不過，集資行動無助公司轉虧。Classified自上市以來，年年錄得淨虧損，當中2017年蝕得最勁，淨虧損3,600萬元，而去年底則只蝕1,530萬元，已可形容為「輸少當贏」程度。集團旗下分店自上市以來也愈開愈少，過去由2016年高峰期擁有共13間分店及子品牌，當中Classified佔當中11間，之後每況愈下，至2023年底為止，集團只餘下4間Classified分店連兩間子品牌「Classified by Rise」。

「大亞洋酒」於2021年12月，曾將一份受保人龐建貽所購的富衛人壽保險保單，抵押予東亞銀行進行借貸。（資料圖片／廖雁雄攝）

疫情時曾抵押保單及磚頭 三按葵涌工廈

值得一提的是，《香港01》記者透過公司查冊發現，龐建貽過往為在疫情期間，為取得額外資金，亦有進行保單抵押及按揭等操作。Classified其中一個洋酒批發商、同由龐建貽所創辦的「大亞洋酒」（Altaya Wines），於2021年12月曾將一份「大亞洋酒」為受保人、龐建貽所購的富衛人壽保險保單，抵押予東亞銀行進行借貸，但文件未顯示借貸金額及償還情況。

追查下，龐建貽及其家族再曾以Altaya Wines旗下子公司「威訊有限公司」（Werwell Limited）曾以公司名義，於2013年7月以5,190萬元購入葵涌致華工業大廈一樓全層，並向創興銀行申請按揭及簽下租金轉讓契據。及後，其再於2017年12月向同一銀行進行二按。時至2021年2月，其再向創興進行三按，惟同未顯示貸款償還情況。

Classified由三位名門後代所創立，赤柱、淺水灣亦有分店。（資料圖片）

股價曾見「雙紅底」 爆升股淪「毫子股」

Classified於2006年由龐建貽、香港賽馬會前會長黃頌顯之子黃子超，以及金山工業（0040）主席羅仲榮之子羅揚傑，三位名門後代所創立。至2016年於創業板正式上市，三人同擔任公司董事。不過時至在2020年4月，羅揚傑以需要投入更多時間於其他事業承擔為由，已經退場，並由他人頂上。

公司股價在當年掛牌後，一直扶搖直上，直至2017年9月股價更曾破200元，創下上市以來新高。惟近年每況愈下，淪為「毫子股」，至本周一（26日）收市價為0.28元，公司市值約為1,560萬。