會財局公布會計師公會監督報告　涉5領域評估結果　需要改進

會計及財務匯報局發布2024年度會計師公會監督報告，概述五項評估結果和兩項改良建議。其中兩項評估結果源於2023年監督報告，當局指出即使公會嘗試解決問題，但情況依然受關注。



該兩項重提的評估包括：

（1） 在持續專業進修合規審計中發現高違規率；

（2） 在現行持續專業進修培訓的機制中，缺乏對所收到的培訓反饋進行健全的處理及檢討；

其餘三項需要改進的領域包括：

（3） 在評估申請人是否屬擔任會計師的適當人選時，並無考慮申請人是否遵守已頒布的監管命令；

（4） 認可僱主及認可監督的評估存在缺漏；及

（5） 在持續專業進修課程前，缺乏既定流程以確保課程質素和課程符合學習目標

提出兩項優化建議

會財局表示，該局就設定專業準則提出了兩項優化建議以促進香港會計行業發展。這些建議旨在豐富專業準則諮詢文件的內容，提供更多説明以提高其可及性和透明度，這對中小型事務所尤其有利。

會財局從2019年起，每年都會評估公會的表現，會財局今年重點關注公會如何透過其指明職能，推動香港會計行業的穩健發展，並反映在該局基於原則性的的評估結果及建議之中，有助實現提高財務匯報和審計質素以及維持香港全球金融競爭力的總體目標。