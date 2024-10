鱷王達里奧︰中國領導人面臨「不惜一切代價」關鍵時刻

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dalio)表示,如果北京實際拿出的刺激措施比承諾多得多,意味著中國經濟將走向一個歷史性轉折點。

上周隨著降息降準,創設股票回購增持再貸款等利好措施密集出台,中國股市創下2008年以來最強單日表現。代表最高領導層的中共中央政治局許諾加大財政支持力度,並首次承諾要令房地產市場止跌回穩。

達利歐周一在LinkedIn發文,將習近平的做法與2012年歐洲央行前行長德拉吉「不惜一切代價」保歐元的行動相提並論。最終德拉吉憑借這番誓詞解決了歐債危機。

這位橋水創始人寫道,「事實上,我認為這是重要的一周,只要中國政策制定者全力以赴,拿出比許諾多得多的實際行動,上周可以載入市場經濟史冊」。

中國經濟處十字路口

曾經多次會晤中國高級領導人的達利歐表示,北京方面正處於房地產泡沫破滅、地方政府債務上升的十字路口。

對於中國的未來,他說,要麼陷入與日本當年類似的經濟低迷,要麼成功削減債務、避免危機。

為了實現其所謂的「漂亮的去槓桿」,中國需要重組不良資產同時發行更多貨幣,盡量在不過於刺激通膨的情況下減輕償債負擔。達利歐稱,這種「通貨再膨脹」行動會鼓勵市場冒險,現金資產的吸引力會遜於其他資產。

橋水創辦人達利歐