鱷王達里奧︰中國領導人面臨「不惜一切代價」關鍵時刻
有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dalio)表示，如果北京實際拿出的刺激措施比承諾多得多，意味著中國經濟將走向一個歷史性轉折點。
上周隨著降息降準，創設股票回購增持再貸款等利好措施密集出台，中國股市創下2008年以來最強單日表現。代表最高領導層的中共中央政治局許諾加大財政支持力度，並首次承諾要令房地產市場止跌回穩。
達利歐周一在LinkedIn發文，將習近平的做法與2012年歐洲央行前行長德拉吉「不惜一切代價」保歐元的行動相提並論。最終德拉吉憑借這番誓詞解決了歐債危機。
這位橋水創始人寫道，「事實上，我認為這是重要的一周，只要中國政策制定者全力以赴，拿出比許諾多得多的實際行動，上周可以載入市場經濟史冊」。
中國經濟處十字路口
曾經多次會晤中國高級領導人的達利歐表示，北京方面正處於房地產泡沫破滅、地方政府債務上升的十字路口。
對於中國的未來，他說，要麼陷入與日本當年類似的經濟低迷，要麼成功削減債務、避免危機。
為了實現其所謂的「漂亮的去槓桿」，中國需要重組不良資產同時發行更多貨幣，盡量在不過於刺激通膨的情況下減輕償債負擔。達利歐稱，這種「通貨再膨脹」行動會鼓勵市場冒險，現金資產的吸引力會遜於其他資產。
「這些事情的開端是『抄底』和『動物本能』，」他寫道。 「我們現在清楚地看到這種情況正在發生。」
但達利歐警告稱，去槓桿將是痛苦的，因為會摧毀財富，而且相關決定還牽扯到政治因素，因為事關誰要為債務損失負責。他補充說，適齡勞動人口減少和人口老齡化加劇了中國面臨的挑戰。
達利歐寫道，「上周我們看到了一些大手筆的刺激措施，而且從官方的承諾中我預計接下來還會有高強度的政策刺激，對於資產價格上漲將大有裨益，不過我認為還有幾件很重要的事情值得關注，包括中國會如何應對國內債務-貨幣-經濟方面的挑戰」。