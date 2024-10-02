鱷王達里奧︰中國領導人面臨「不惜一切代價」關鍵時刻

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dalio)表示，如果北京實際拿出的刺激措施比承諾多得多，意味著中國經濟將走向一個歷史性轉折點。

上周隨著降息降準，創設股票回購增持再貸款等利好措施密集出台，中國股市創下2008年以來最強單日表現。代表最高領導層的中共中央政治局許諾加大財政支持力度，並首次承諾要令房地產市場止跌回穩。

達利歐周一在LinkedIn發文，將習近平的做法與2012年歐洲央行前行長德拉吉「不惜一切代價」保歐元的行動相提並論。最終德拉吉憑借這番誓詞解決了歐債危機。

這位橋水創始人寫道，「事實上，我認為這是重要的一周，只要中國政策制定者全力以赴，拿出比許諾多得多的實際行動，上周可以載入市場經濟史冊」。

9月29日，中華人民共和國國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。習近平同國家勳章和國家榮譽稱號獲得者一同步入會場。（新華社）

中國經濟處十字路口

曾經多次會晤中國高級領導人的達利歐表示，北京方面正處於房地產泡沫破滅、地方政府債務上升的十字路口。

對於中國的未來，他說，要麼陷入與日本當年類似的經濟低迷，要麼成功削減債務、避免危機。

為了實現其所謂的「漂亮的去槓桿」，中國需要重組不良資產同時發行更多貨幣，盡量在不過於刺激通膨的情況下減輕償債負擔。達利歐稱，這種「通貨再膨脹」行動會鼓勵市場冒險，現金資產的吸引力會遜於其他資產。

橋水創辦人達利歐：Dalio, Founder, Co-Chief Investment Officer & Co-Chairman, Bridgewater Associates on the Forum Stage during day two of Web Summit 2018 at the Altice Arena on November 7, 2018 in Lisbon, Portugal. （Getty）

「這些事情的開端是『抄底』和『動物本能』，」他寫道。 「我們現在清楚地看到這種情況正在發生。」

但達利歐警告稱，去槓桿將是痛苦的，因為會摧毀財富，而且相關決定還牽扯到政治因素，因為事關誰要為債務損失負責。他補充說，適齡勞動人口減少和人口老齡化加劇了中國面臨的挑戰。

達利歐寫道，「上周我們看到了一些大手筆的刺激措施，而且從官方的承諾中我預計接下來還會有高強度的政策刺激，對於資產價格上漲將大有裨益，不過我認為還有幾件很重要的事情值得關注，包括中國會如何應對國內債務-貨幣-經濟方面的挑戰」。