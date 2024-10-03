中港股市爆升　股民豪氣再現　網傳內地「和尚」心郁開戶？

中港股市大升，吸引不少新力軍入場。據內媒報道，近一周新開賬戶投資者中，「00後」、「90後」佔比高達70%，部分券商要在國慶假期，安排值班迎接開戶潮，甚至網傳和尚也「心郁」排隊開戶。



綜合內媒報道，廣州某券商從業人員指出，這段時間忙到「飛起」，國慶假期也停不下來，很多客戶來諮詢。甚至連幾年沒見的朋友，也來諮詢「能不能入市、甚麼賽道值得配置」等。據介紹，近期前來找回密碼重新啟用賬戶的客戶，亦明顯增加，還有很多股民開通期權權限，用更多資金參與股市投資。

內地股民豪氣再現

而隨着A股狂升，有人訂「最大的包廂」吃晚飯、有人發現鐵路的商務座候車廳，都坐滿人、還有人開始計劃參加一些高級健身課程，甚至有網民分享在咖啡店，也能聽到女士談論股市賺錢的對話。

此外，鮑魚、海參、燕窩、茅台和五糧液等高端消費品的銷量也隨之上漲。另有網民預約到玩具圈「頂流」Jellycat CAFE上海限時體驗店，因看到A股連日上漲的成績，決定「還是可以買點」，並最終花費了3,251元購入9款產品。

不少內地網民直呼，「搶股票！活久見了，開盤售罄！有錢也得加價排隊，還不一定買得到。能想像到這是股票嗎？」、「這麼漲，哪天會發生踩踏事故嗎？」，還有網民疑問「國慶後才加入股市還來得及嗎？」