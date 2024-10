微軟Microsoft(美:MSFT)12月將召開年度股東大會,據美國證券交易委員會SEC文件顯示,今年的提案就包括入局投資比特幣Bitcoin,屆時將就相關事宜投票。比特幣目前價格為67,872美元,處全年高位。



該提案稱,公司投資比特幣,是為增加資產的多元化,並提升股東價值。此外,在現有通脹環境下,該提案認為微軟目前投資的資產,並未跑贏通脹情況。

在12月的提案投票中,包括貝萊德BlackRock、領航Vanguard、道富State Street等投資界龍頭,都將有資格作為股東投票。

不過微軟董事會就曾建議否決該提案,其認為公司已經為股東爭取長遠的利益,不需要再考慮是否入局比特幣。

Bitcoin:Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. (Reuters)