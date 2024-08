Google反壟斷敗訴　搜索引擎霸主不服：贏家不是消費者，而是微軟

在對戰科技巨頭壟斷上,美國司法監管取得一次重大勝利。當地時間8月5日,美國聯邦法院裁定,谷歌因壟斷網絡搜索市場觸犯法律。這是美國政府在一系列針對大型科技公司的反壟斷訴訟中的首次勝利,而這一裁決也很有可能顛覆谷歌數十年「搜索引擎霸主」的地位。週一,在敗訴疊加“黑色星期一”的影響下,谷歌母公司Alphabet股價下跌超過4%。

美國聯邦地區法官阿米特·梅塔指出,在仔細考慮和權衡證人的證詞和證據後,法院得出以下結論:谷歌是壟斷者,並且它一直以壟斷者的身份維護其壟斷地位。「它違反了《謝爾曼法》第 2 條。」

據悉,谷歌佔據了在線搜索市場約90%的份額,以及智能手機市場95%的份額。僅在2021年,谷歌就支付了263億美元,以保證手機制造商將谷歌設為新手機的默認搜索引擎。梅塔指出,谷歌支付的260億美元實際上排除了市場上的競爭者,使其難以取得成功。現在這種強勢地位已經導致了必須制止的反競爭行為。另外,谷歌在搜索廣告中收取的高價也反映了其在搜索領域的壟斷地位。

谷歌數十年來向蘋果、三星電子等公司支付了數十億美元,使其搜索引擎成為默認選項,這一做法幫助谷歌成為全球最常用的搜索引擎,併為其帶來了超過3000億美元的年收入,大部分來自搜索廣告。

對此,美國司法部反壟斷負責人喬納森·坎特在一份聲明中表示,這一具有里程碑意義的裁決讓谷歌承擔了責任。它保護了所有美國人的信息獲取權。

美國司法部長梅里克·加蘭德也表示,該裁決是「美國人民的歷史性勝利」。「任何公司,無論規模多大、多有影響力,都不能凌駕於法律之上。」值得關注的是,此案與拜登政府於 2023 年針對谷歌提起的另一起反壟斷訴訟不同。另一起是針對谷歌廣告技術業務,並將於今年9月開庭審理。

AI:Google, Microsoft and Alphabet logos and AI Artificial Intelligence words are seen in this illustration taken, May 4, 2023. (Reuters)