瑞銀：內地科網龍頭「強強聯手」增收　一文睇清五大揀靚股指標！

瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰表示，內地對於互聯網行業的消費信心正值復甦，但長遠的信心恢復，仍尚需2至3個季度。且板塊內大部分公司已較成熟，增長放緩，惟本地生活與跨境電商兩大領域，仍有較大的提升空間。



揀股方面，他就傳授五大揀股參考指標，明言當前環境中，平台型公司勝於內容型，意即電商、廣告、本地生活為主的公司，會優於遊戲、音樂、長視頻等為主的公司。而行業目前PEG（市盈率增長比例）只約1.1倍，估值仍然未算高。



互聯網行業估值仍低 兩大子板塊增長空間大

在內地互聯網行業而言，方錦聰直言估值仍然較低，目前PEG（市盈率增長比率）僅為1.1倍，約處於歷史的平均水平，該指標是用公司的市盈率除以盈利增長速度，較市盈率更客觀，他指出，目前行業的PEG應至1.2至1.3倍才較合理，換言之，估值仍有上望空間。

而就行業的子板塊分析，他表示，目前遊戲用戶的增長、電商及廣告的滲透率，都已逐步放緩，而目前本地生活的互聯網滲透率只約為10%，相比之下，電商、外賣等滲透率都超過30%，因此本地生活將有較大增長空間。

此外，他同樣看好跨境電商業務，跨境電商公司正重塑供應鏈，採取降低補貼等措施，相信未來幾年可見到可觀利潤。

瑞銀表示，目前互聯網行業的PEG應至1.2至1.3倍才較合理。（資料圖片）

龍頭電商「互聯互通」增 料雙十一整體銷額按年增約10%

不過方錦聰補充稱，內地龍頭電商平台漸多「互聯互通」，支付、物流等均有龍頭企業合作，更重要的是，合作的背後是數據共享，可助彼此了解消費習慣，提升廣告投放的精確度。但跨境電商與此有別，仍處於較早期的初步階段，因此仍在「內捲」，其笑稱「捲贏了，也就不必合作了」。

而對於內地雙十一，其就表示，由於今年誕生了「史上最長雙十一」，因此按年比較並不公平，但粗略預估，料不同的平台加總的整體銷售額，按年增長應約超過10%，且各大平台均弱化GMV增長的數據，更強調消費者滿意度及SKU的選擇。

不過其也提醒，在經濟基本面未有改觀的情形下，需要留意「消費前置」，即年底時數據就會放緩，類比618購物節時，雖然錄得不錯表現，但7月相關公司的收入增幅就放緩。

瑞銀料今年雙十一，不同的平台加總的整體銷售額，按年增長應約超過10%。（資料圖片）

揀股可有五大指標 更青睞平台型公司

因此，在互聯網板塊揀股方面，方錦聰就指應考慮五大指標。首先其認為平台型公司（電商、本地生活、廣告等），勝於內容型公司（遊戲、音樂、長視頻等）；其次可留意對政策敏感的公司（電商、本地生活、旅遊），而類似廣告、招聘等盈利復甦速度，則更慢一些。

此外，自身具備盈利增長能力的公司、經營槓桿可推動利潤率急彈的公司，以及估值較便宜的公司，仍然值得留意。

方錦聰認為，平台型公司（電商、本地生活、廣告等），勝於內容型公司（遊戲、音樂、長視頻等）。（資料圖片）

長期消費情緒復甦 尚需2至3個季度

方錦聰表示，從目前情況看來，受惠於「以舊換新」等政策帶動，9月在電商的家電銷售方面見到顯著好轉。此外黃金周煙草等高端零售，以及澳門博彩收益同樣不俗，旅遊業收入按年增長6.3%，反映出消費信心的復甦。

不過其續提醒，短期的消費復甦，得益於9月底中港股市大升，但長遠的消費情緒復甦，仍需宏觀政策的出台，以及內房問題的妥善解決，預計還需要2至3個季度。