聯想半年多賺41%　派息增至8.5港仙　三業務罕同錄雙位數增長

聯想集團Lenovo（0992）公佈，截至9月底，上半年權益持有人應佔溢利6.02億美元，按年升41%。公司派息每股8.5港仙，按年增長約6%。



總收入就為332.97億美元，按年升22%；公司續指，三個業務集團的收入，在三年來首次一致錄得雙位數增長。且集團一直致力在人工智能範式轉變中成為行業領導者，研發費用按年增長8%。



業務集團收入 三年首次一致錄得雙位數增長

具體而言，公司智能設備業務集團收入增長15%至249.4億美元，主要受惠於個人電腦與智能手機超越市場的增長；基礎設施方案業務收入升65%，歷史上首次達到65億美元；方案服務業務收入按年增12%至40億美元。

當中，公司強調，非個人電腦分部佔三個業務集團總收入的46%，創新高，突顯核心個人電腦業務以外的增長。

公司續公告指，上半年自由現金流幾乎是去年同期的3倍；淨現金結餘增至5.95億美元，以及期內，透過與沙特阿拉伯公共投資基金附屬公司Alat建立策略夥伴關係，集團已準備就緒，以充分利用在中東與非洲市場的增長，並進一步完善供應鏈全球化。

聯想集團Lenovo（0992）公佈，截至9月底，上半年權益持有人應佔溢利6.02億美元，按年升41%。（資料圖片）

中國市場收入增長26%

就地區而言，公司所有業務地區均錄得雙位數按年增長。中國市場收入增長26%，主要由於本集團在個人電腦業務，持續實現超越市場的增長；包括人工智能電腦及遊戲電腦在內的高端產品亦增長強勁，部分原因是中國近期推出經濟刺激措施。基礎設施及服務亦表現出色，主要由於贏得新客戶及受人工智能驅動的垂直解決方案推動。

此外，亞太區（不包括中國）、歐洲-中東-非洲及美洲的收入分別增長28%、22%及16%。