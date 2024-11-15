高達迷注意　明年4月起模型將加價　最高加幅達43%！

時下有一金句﹕「男人玩高達，女人唔明白」。日本長壽動畫﹑漫畫《機動戰士高達》自上世紀70年代推出以來，一直深受大小朋友歡迎，不惜「課金」買入片集內機械人模型。由於玩家多為男性，才有前述金句。不過從下年4月起，不論是男性或女性玩家，均要付出更多才可以買入「心頭好」，因為生產商宣布加價。



據《日經中文網》報道，日本遊戲集團萬代南夢宮從明年4月起，將包括高達系列在內的塑膠模型建議零售價，為自1969年開始生產以來首次加價，與原材料及物流成本上漲。

加幅介乎3%至43%

報道又指出今次加價涉及71款商品，加幅介乎3%至43%。以在2015年推出《機動戰士高達》基本塑膠楔型，售價從1,100日圓（約55元）加價至1,320日圓（約65元）。以下為個別高達模型預算加價後售價。

MGEX突擊自由高達，定價由15,400日圓暴升至17,050！

HGBF 1/144 Lightning Z Gundam （2420YEN 加價至 2640YEN）

HG 1/144 大魔試作實驗機（2200YEN 加價至 2420YEN）

HG 1/144 紅／藍魔蟹（各由770YEN 加價至 1100YEN）

2025年4至6月再版高達模型新定價表

2025年4至6月再版高達模型新定價表

高達系列覆蓋包括動畫﹑漫畫﹑電子遊戲及模型等。據資料顯示，於2023年萬代南夢宮的IP銷售中，《機動戰士高達》的銷售額為1,405億日圓，按年增加12.67%，僅次於《龍珠》的1,416億日圓。不過《機動戰士高達》在日本國內玩具銷售額達639億日圓，是該公司一眾玩具銷售中貢獻最大，並且按年增加10.36%。銷售額增加與公司推出《機動戰士高達﹕水星之魔女》有關。