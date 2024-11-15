基礎建設零售債券｜初步發行200億元　保底息3.5厘　入場費1萬元

財政司司長陳茂波於2023-24年度財政預算案建議成立基礎建設債券計劃（基建債計劃）， 以更好管理大型基建的現金流需要。今年9月專門為60歲長者而設的銀色債券，就成為計劃下「頭炮」項目。今日（15日）財經事務及庫務局聯同金管局宣布，再度發行基礎建設零售債券。



政府今日聯同金管局舉行記者會，講解發行基礎建設零售債券詳情。（許世豪攝）

資金僅用作政府基本工程融資

繼早前的銀色債券後，是次基礎建設零售債券，是基礎建設債券計劃下發行的第二批供市民認購的債券。

發行基礎建設債券所募集的資金，只會為基本工程儲備基金下政府基本工程計劃的「合資格項目」（已經或預計會納人政府可持續債券計劃的項目除外）融資或再融資。

項目評估與遴選由基礎建設債券計劃（基建債計劃）及政府可持續債券計劃督導委員會（督導委員會），負責監察基建債計劃的執行工作。

募集所得資金在未分配予合資格項目前，會記入基本工程儲備基金。有待分配的募集資金會存在基本工程儲備基金，作為財政儲備中營運及資本儲備的一部分。財庫局會每年發表《基建債券報告》，說明基建債券的募集資金的分配情況，並交由督導委員會審議和核准。

政府宣布發行基礎建設零售債券，初步發行債為200億元。（資料圖片）

陳茂波﹕讓市民對基建發行更有參與感

財政司司長陳茂波表示：「政府今次發行基礎建設零售債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的『參與感』和『獲得感』，另一方面亦為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。這次發行的債券，也將進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展。」

基礎建設零售債券發售詳情

派息：與通脹掛鉤，但最低保證利率為3.5厘

發行規模：200億元，可提高至最多250億元

債券年期：3年

入場門檻：一手1萬元

配發上限：100手

申購日期：11月26日（星期二）上午9時至12月6日（星期五）下午2時

公布分配結果：12月13日

發行日期：12月17日

上市日期：12月18日